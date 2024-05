Dopravu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem včetně nájezdu na dálnici ovlivní stavba okružní křižovatky. „V průměru tu projede dvanáct a půl tisíce vozidel denně a třicet procent z nich je těžká nákladní doprava, která se pomaleji rozjíždí. V okamžiku, kdy se má stojící nákladní vozidlo zařadit do provozu, znamená to narušení plynulosti. A plynulost rovná se bezpečnost,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Křižovatka bude obrovská, s průměrem čtyřiačtyřicet metrů. „Nebude to turbo kruháč, ale bude mít tři bypassy, což je ještě lepší a intuitivnější z pohledu řidiče. Ty nejdůležitější trasy bude možné absolvovat mimo kruhový objezd,“ uvedl Rýdl. Řidiči mají zatím zavřený jen sjezd z dálnice ve směru od Brna, 15. července se pak uzavře celá rampa, nebude možné ani najet na dálnici ve směru na Prahu. Naopak sjezdu blíže k Jihlavě se práce nedotknou vůbec.

Letos pak pokračují práce na jihovýchodním obchvatu Jihlavy, dělníci už pracují na východní části mezi silnicemi na Třebíč a na Brno. „Při veřejné zakázce se nám podařilo ušetřit téměř dvacet procent z předpokládaných rozpočtovaných nákladů,“ uvedl nedávno náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška. Tato část bude stavebně jednodušší než jižní část, jejíž stavba má skončit letos na podzim.

Začne i stavba obchvatu Brtnice, dalšího nezbytného pro stavbu nového bloku v Dukovanech. Hejtmanství také opraví průtah Urbanovem a Radkovskou ulici v Telči.

Třiadvacet kilometrů silnic druhé a třetí třídy pak na Jihlavsku opraví krajští cestáři. Třetinu z celkové délky opravovaných úseků dělá ten mezi Dolní a Horní Cerekví, měří bezmála osm kilometrů. „Do Horní Cerekve jezdím málo, ale často mířím z Jihlavy do Batelova. Úsek mezi Dolní Cerekví a Batelovem je sice opravený, ale moc se jim to nepovedlo," zhodnotila stav silnice Linda Neumannová z Jihlavska. Právě životnost po rekonstrukci z roku 2009 má prodloužit pokládka emulzního mikrokoberce.

Opravy se dále dočká silnice mezi Dobroutovem a Lipinou v severní části okresu. Dělníci také dokončí předloni zahájenou opravu silnice z Mrákotína na Olší na druhé, tedy jižní, straně Jihlavska. Pokračovat budou i práce, které začaly nedaleko Třeště opravou průtahu Salavic, nyní se bude pokračovat ve směru na Popice.

Na opravy silnice v Komárovicích navážou opravy silnice ve směru na Luka nad Jihlavou, kde asfalt ničí stromy rostoucí v těsné blízkosti. Dvě auta jedoucí proti sobě se místy nevyhnou. Stejně tak budou pokračovat opravy průtahu Dobronínem, což byla od začátku akce plánovaná na dva roky.

„Hodně lidí si uvědomilo, že budou mít novou silnici a nebudou si stěžovat na to, že na staré silnici nechali tlumiče. Já to vidím pozitivně, problematických reakcí bylo minimum,“ řekl už dříve starosta Ivan Sehnal k reakcím místních. Na zlepšení se mohou těšit i řidiči jezdící v Polné po Havlíčkově ulici a Husově náměstí.

V Jihlavě dělníci opraví most v Jiráskově ulici, tato akce bude koordinovaná s další opravou dálničního přivaděče, který vede pod mostem. Mosty čekající na opravu jsou rovněž v Třeštici, Dobré Vodě, v Mysliboři nebo v Rančířově. „V Brodcích proběhne přestavba propustku na most,“ doplnila Miluše Jiskrová za krajské cestáře.

Jan Rýdl pak poradil řidičům, jak se s nástrahami na cestách vypořádat. Nejlepší je sledovat navigaci. „ŘSD je provozovatel nejdůležitějšího národního dopravního informačního centra, které generuje dopravní data prakticky na všech komunikacích. A my ty data vysíláme do všech nejdůležitějších navigací, které používají řidiči,“ popsal.

Jakmile dělníci někde začnou pracovat, aplikace hned varují řidiče „Z toho vyplývá doporučení - i na trase, kterou jezdím notoricky mnoho let, si pustit navigaci. Když se stane nehoda nebo tam začne stavba, ta navigace na to upozorní. Když je nestandardní čas dojezdu, zpozorním a řeknu si, něco na té trase je. Já když jedu ráno do práce, a jezdím tam už deset let, tak si pustím ráno navigaci,“ uzavřel Rýdl.