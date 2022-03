Dopravní terminál v Jihlavě: takto bude stavba za půl miliardy vypadat

/VIZUALIZACE/ Vlaky do Prahy a Brna by mohly z Centrálního dopravního terminálu (CDT) v Jihlavě jezdit od roku 2025. V rámci virtuální kavárny na toto téma to v pondělí večer odhadl Tomáš Kejval z odboru rozvoje města.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Centrální dopravní terminál v Jihlavě bude blízko centru města. | Foto: se souhlasem Města Jihlava

Jedná se o téma blízké budoucnosti, ještě letos má totiž úřad vydat stavební povolení a příští rok v srpnu vše začne. „Výstavba CDT je jedna z velkých akcí, kterou chce Jihlava v následujících deseti letech uskutečnit,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Ryška. Aktuální odhad celkových nákladů je za město přes půl miliardy. K „cenovce“ terminálu je tedy třeba ještě přičíst náklady, které bude mít Správa železnice. Pracovat se bude až do roku 2030. V rámci prací vznikne v lokalitě také P+R parkoviště pro pětasedmdesát aut nebo protihluková stěna chránící studenty střední školy v sousedství. Velkolepá rozlučka s Horáckým stadionem: Krpálek jako hokejista i legenda Hašek Zatímco magistrát se v lokalitě dnešního vlakového nádraží Jihlava – město postará o napojení budoucího přestupního uzlu na okolní ulice, kultivaci veřejného prostoru a v další etapě vybuduje autobusové nádraží, Správa železnic postaví novou výpravní budovu, nástupiště a kolejiště. Demolici nádražní budovy z roku 1887 těžce nese Richard Cila, který se diskuze zúčastnil v řadách veřejnosti. „Šest let jsem se snažil prohlásit výpravní budovu kulturní památkou, bohužel se to nepodařilo. Město Jihlava totiž řeklo, že se musí zdemolovat, aby nebránila stavbě nové výpravní budovy, jejíž vzhled zatím není známý,“ řekl. Ráno mráz, pak o patnáct stupňů více. Vysočina bude dál zažívat teplotní výkyvy Ačkoliv široká veřejnost vnímá starou výpravní budovu jako nevzhlednou, Cila je přesvědčen o tom, že by bylo možné jí využít. Její demolici pak dává do kontextu záchrany stejně starého domu na náměstí, který radnice opravuje s výraznou pomocí evropských peněz. Řešila se také otázka, co bude s autobusovým nádražím po roce 2027, až budou autobusy jezdit na CDT. Ryška oznámil, že se jedná o pozemek, který vlastní Icom transport. „Město bude tlačit na to, aby tam bylo něco smysluplného,“ naznačil a nevyloučil ani možnost, že se Jihlava pokusí pozemek odkoupit.