Uzavírky a dopravní omezení v centru Jihlavy o letních prázdninách výrazně zkomplikují život řidičům a také cestujícím městskou dopravou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Například v pondělí 10. července začne rekonstrukce propadu v ulici Znojemská za křižovatkou u Cityparku. „Oprava si vyžádá úplnou uzavírku Znojemské ulice mezi Hradební a Havířskou ulicí. Masarykovo náměstí a centrum města budou dostupné ze severu po Křížové ulici,“ upozornil primátor Petr Ryška. Linky MHD tak čeká velká výluka. Informace o ní dopravní podnik aktuálně připravuje.

Dopravní peklo v Jihlavě. V červenci se uzavře spodní vjezd na náměstí

Od pátku 21. do pondělí 24. července bude kvůli výměně šoupěte na větvení hlavních vodovodů omezen provoz na křižovatce u Zverimexu. Na to pak 24. července naváže na stejné křižovatce oprava semaforu. „Provoz i chodce budou v místě řídit přenosné semafory. Odbočit vlevo z Hradební do Žižkovy ulice bude moci pouze MHD,“ doplnil primátor.

Podrobnosti k dopravním omezením v centru chce magistrát veřejnosti představit v pondělí 19. června od 18 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v přízemí radnice na Masarykově náměstí.