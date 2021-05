Památku se žlutou fasádou možná nyní spousta lidí přehlédne, v budoucnu se ale stane výchozím bodem pro turisty. „Prostor v přízemí plánujeme rozšířit a vybudovat zde nové návštěvnické středisko, kam by se přesunulo i turistické informační centrum,“ nastínil Jakub Deml, ředitel Brány Jihlavy, která bude dům po opravě provozovat.

Využití mají i pro další tři poschodí. Ta budou jakýmsi stmelovacím prostorem pro různé aktivity. „V podkroví bude centrum dokumentárního filmu, ve kterém plánujeme řadu aktivit, včetně práce se školami. O patro níž vzniknou dva krásné velké sály – jeden bude více zaměřený na koncertní audio produkci a druhý bude univerzální a měl by sloužit pro pořádání různých akcí. A v prvním patře budeme sídlit my,“ přiblížil Deml.

Na zahradě pak najde své místo čajovna, která teď funguje v přízemí přední části domu. „Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo toto místo, které je tady od devadesátých let, zachovat. Je to velmi kvalitní podnik a navíc krásně zapadá do celého konceptu domu,“ svěřila se jihlavská primátorka Karolína Koubová.

Pátrání po tajemstvích

Právě čajovna je jediným místem domu, kde je i dnes živo. Posledních několik let je dům totiž téměř opuštěný. Nahoře bývaly byty, teď už je ale připomíná jen pár zapomenutých drobností. Jeho původní využití je však dodnes záhadou. „Opravdu to nevíme. Pokud nám to bude někdo schopný objasnit, budeme samozřejmě rádi,“ potvrdila Koubová.

Ostatně řešení tohoto tajemství bude jednou z podstat zamýšleného využití domu. „Bude to zaměřené na pátrání po historii jihlavských domů. Jsou krásné nejen po architektonické stránce, ale i po té obsahové a vydávají krásné příběhy. Chceme, aby lidé věděli, jaké poklady Jihlava ukrývá,“ podotkla Koubová.

Architektonickou badatelnu, která v budově vznikne, budou navštěvovat nejen nadšenci do historie, ale i školáci. „Chceme, aby Jihlavané získali hlubší vztah k tomu, čím Jihlava byla, čím je a kam může směřovat. Tento dům by měl veřejnost pojmout jako svoji jednoznačnou součást,“ vyzdvihl Deml.

„Dává mi to velkou naději, že Jihlava nebude jen místem pro laciný turismus, kdy se k nám pohrnou davy návštěvníků s fotoaparáty, ale že se tady lidé budou moci dozvědět kvalitní informace z historie města,“ nechala se slyšet Koubová.

Nápad se zamlouvá i místním. „Je pravda, že teď jsem kolem toho domu jen procházela a nijak ho neřešila. Návrh na jeho nové využití se mi ale moc líbí a určitě se zajdu podívat na slavnostní otevření, pokud bude. A třeba nejen na něj,“ usmála se Veronika Dvořáková z Jihlavy.

Od gotiky po současnost

Nebudou to ale jen vnitřní prostory, co se na domě změní. Prokoukne i zvenku. „Plánujeme obnovit unikátní nástěnné malby a trámové stropy. Zrestaurujeme hodnotný renesanční portál a obnovíme klasicistní špaletová okna. Do průčelí pak chceme vrátit vstup přímo do sklepa. To byla dříve běžná součást měšťanských domů v Jihlavě, ale dnes už se nezachovaly téměř nikde,“ vysvětlila Jana Laubová z oddělení památkové péče stavebního úřadu Jihlava.

Jak už částečně zaznělo, na domě se mísí různé styly, od gotiky přes renesanci až po současnou architekturu. „Všechny vrstvy, které se tady nashromáždily, budeme při rekonstrukci respektovat,“ ujistila Laubová.

Náklady na rekonstrukci představitelé krajského města předběžně odhadují na osmdesát milionů korun. „Začít s ní plánujeme letos na podzim a skončit by měla v roce 2023,“ nastínil náměstek primátorky Petr Ryška.