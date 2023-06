/VIDEO/ Ve středu začal první letní den, je také ale dnem proti vloupání. Následující letní měsíce jsou rizikovější, co se týče vloupání do bytů či rodinných domů. Sice jsou statistické výstupy rok od roku příznivější, stále se ale jedná o jednu z nejčastějších trestných činností. Dá se jí ovšem zabránit dodržováním určitých pravidel. Třeba vám pomohou i příkladná videa v článku.

Ochrana domova před odjezdem. | Video: Ministerstvo vnitra ČR

Nejčastěji se zloději vloupávají do objektu dveřmi a okny, proto je nutné tyto dvě cesty při opouštění bytu či domu řádně zabezpečit. Určitě se vyplatí investovat do kvalitních zámků, kování, případně elektronických zabezpečovacích systémů.

Pokud máte okno v přízemí, je vhodné zvolit například i bezpečnostní skla odolná proti nárazu a zajistit balkónové dveře.

Cennosti a doklady si uložte na bezpečné místo, nejlépe do bezpečnostní schránky v bance, nebo do domácího trezoru ve zdi. Ideální je vytvořit dojem, že doma jste. Třeba když využijete zařízení, které v nepravidelných intervalech zapíná světla nebo televizi.

Dobré je také domluvit se s důvěryhodnými sousedy, kteří vám občas na byt nebo dům dohlédnou. Další informace a videa najdete ZDE

A co je v dnešní době možná to nejdůležitější, nikdy neupozorňujte na to, že jedete na dovolenou na sociálních sítích a neříkejte to ani svému okolí.