Problémem je stáří i zanedbaný stav infrastruktury z let, kdy se město soudilo se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. „V minulých letech se bohužel do obnovy vodohospodářské infrastruktury neinvestovalo a teď je nutné dávat peníze nejenom do plánovaných oprav, ale platit i nemalé výdaje za nenadálé poruchy a havárie,“ potvrdil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Nejstarší části vodovodní infrastruktury v Jihlavě pocházejí podle radnice z roku 1917 a jsou v relativně funkčním stavu. Mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek pak dodal, že na kraji města je v provozu i vodovodní větev z roku 1890. A je bezproblémová. „Poctivé litinové potrubí starší sta let paradoxně funguje lépe než trubky ze sedmdesátých a osmdesátých let,“ uvedl Daněk s tím, že se projevují i materiálové vady a nevhodné uložení potrubí.

Město má vodohospodářskou infrastrukturu zmapovanou. „Jen pro zajímavost máme v Jihlavě dvě stě dva kilometry vodovodního potrubí a ještě o dvacet kilometrů více kanalizace. Víme o některých částech kanalizace, které jsou dřevěné a nebo dokonce vyzdívané cihlami,“ prozradil Daněk.

Monitorování pomocí kamerového systému provádí Jihlava pravidelně a chce tak předcházet poruchám. Ne vždy se to ale daří, jak ukazuje situace z minulého týdne. Tehdy se roztrhla trubka přímo před sídlem Vodárenské akciové společnosti. Bylo to pod betonovou autobusovou zastávkou. „Bylo by nákladné rozebrat a vlastně zničit zastávku a vyměnit potrubí, které tam je. Proto položíme nové potrubí pod chodníkem,“ popsal Deníku Martin Javůrek, mistr pro středisko pitné vody ve Službách města Jihlavy, který dohlíží na opravy.

Drtivé většině domácností v lokalitě nyní voda z kohoutku teče. Odstávka na pár hodin bude začátkem příštího týdne, až se bude napojovat potrubí. „Nejpozději do středy bychom měli obnovit dodávku. To už bude zasypaný a opravený i chodník a uvolněná autobusová zastávka pro cestující. Zúžení na silnici ale odstraníme už zítra,“ vyjmenoval ve středu dopoledne Javůrek.

Mistr nesouhlasí s názory veřejnosti, že dělníci v místě nepracují. „Lidé nejsou stroje a musí se střídat. Ta práce je náročná a to zvláště v takových vedrech, jaká panují nyní“ vysvětlil Javůrek. Stále je ale velká část veřejnosti, která má pochopení. „Je mi jedno, jak dlouho tady dělníci budou, hlavně ať je to potrubí opravné pořádně,“ okomentoval práce důchodce procházející místem.

Investice do vodovodů a kanalizací jsou a budou nutné i v dalších letech. Náměstek primátorky pro rozvoj města Petr Ryška uznal, že vodohospodářská a dopravní infrastruktura jsou důležitější, než poslední dobou často diskutovaná stavba Horácké multifunkční arény. Konkrétně jde hlavně o zajištění pitné vody z vodní nádrže Švihov na Želivce. „Přivaděč ze Štoků do Jihlavy se projektuje, stejně tak i vodojem Bukovno a všechny další návazné příslušenství či větve pro zásobování našeho města vodou. Tyto projektované akce se začnou postupně budovat od roku 2023. Dále bude nutné investovat také do opravy jihlavské čistírny odpadních vod,“ vyjmenoval náměstek primátorky Martin Laštovička.

Kolik to všechno ale bude stát a jak dlouho to potrvá, než budou největší problémy minulostí? „Nejlépe je to vystiženo v samotném zákoně o vodovodech a kanalizacích, kde je doslova uvedeno: ,Vzhledem k povinnosti obnovy nemůže legálně nastat situace, že by vodovod nebo kanalizace zanikl zchátráním.‘ To znamená, že je to nikdy nekončící proces práce a placení,“ uzavřel Daněk.