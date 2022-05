Například Jitka Novotná z Jihlavy se na vyšší ceny dívá s nadhledem. „Zdražuje všechno, tak se nedá nic dělat. Do bazénu kvůli tomu chodit nepřestanu. Pořád to bude levnější, než jít třeba do kina,“ komentovala Novotná.

Výrazně se prodražilo i svícení. Služby města Jihlavy provozují šest a půl tisíce sloupů veřejného osvětlení a tisíc semaforů. „Jen za duben nám to vyskočilo o milion. Počítáme, že měsíčně to bude v průměru o půl milionu více než loni,“ informoval Málek. Uvažuje se o tom, že by v rámci úspor mohla v noci nesvítit každá třetí lampa nebo by se v některých místech svícení rapidně snížilo. „Otázkou je, jestli někdo najde odvahu to rozhodnout,“ dodal mluvčí.

Vyšší cena elektřiny nedělá problémy jen Službám města Jihlavy, ale také třeba další městské společnosti, HC Dukla Jihlava. „Nárůst vyskočil do obrovských čísel. Nákupy mají od tří až po osm tisíc, průměrná tisíc je pět, šest tisíc za megawatthodinu, což je hodně,“ řekl náměstek primátorky Petr Ryška k situaci v městských společnostech. Dukle tak vzrostly náklady spojené s provozem stadionu z dvě stě padesáti na sedm set padesát až osm set tisíc korun měsíčně.

Od prvního dubna vzrostly ceny za pronájem ledu na 3400 korun za hodinu, v létě a v zimě to bude o stovku méně. Tou dobou už má být CZ Loko Aréna minulostí. Lidé ale budou mít od července opět možnost zavítat na sousední Zimáček. „V dnešní době bylo jasné, že cena ledu půjde nahoru, zdražuje se všechno. Ale mrzuté bylo, že zároveň se zdražením se přestalo mrazit o pár stupňů a hrát se dá tak maximálně pětačtyřicet minut, pokud se nechcete koupat,“ zhodnotil amatérský hokejista, který si nepřál uvést jméno, redakce ho však zná.

Zdražování doléhá na všechny a složité časy prožívají i další provozovatelé sportovišť. Město mezi ně už rozdělilo dva a půl milionu korun. Nyní se vedení radnice dohodlo na další finanční injekci a to ve stovkách tisíc až milionu korun. „V SK Jihlava platili za elektřinu čtyři sta čtyřicet tisíc za celý rok. Letos předpokládají, že to bude víc než jeden a půl milionu,“ sdělil náměstek primátorky Petr Ryška.

Někteří provozovatelé tak už dělají personální škrty a zvyšují příspěvky sportovcům, aby těžké časy přežili. Město jim pomůže, ale jen částečně. „Nemůžeme to pokrýt celé, ale drobnou pomoc bychom jim chtěli poskytnout, aby lidé vůbec mohli sportovat,“ uzavřel Ryška.

Zdražování v Jihlavě



- zdražování elektrické energie trápí Služby města Jihlavy i HC Dukla Jihlava



- vstup do venkovní části Vodního ráje i do Bazénu Evžena Rošického se zvedne o dvacet procent



- uvažuje se o změnách v provozu veřejného osvětlení, aby se zmírnil dopad zdražování- zdražil i pronájem ledu, na Zimáčku bude možné bruslit i během výstavby Horácké multifukční arény