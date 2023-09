Osoba, která obchodní společnost povede, bude mimořádně důležitá. „Podle mě je nejvíce klíčové, co nás v rámci arény čeká, ten provozovatel. Na něm bude celý úspěch stát a podat, musíme skutečně vybrat dostatečně kompetentního člověka,“ řekl manažer výstavby HMA a radní David Beke s tím, že i on zkusí hledat.

Opoziční Dan Škarka vyjádřil obavu nad ekonomickou stránkou, jako lepší řešení by viděl založení příspěvkové organizace. Obchodní společnosti se totiž podle něj zakládají kvůli zisku a ten v tomto případě neočekává. „Já v Jihlavě neznám sportoviště, které by bylo v zisku,“ prohlásil. Ryška ale ve veřejné podpoře obchodní společnosti stoprocentně vlastněné městem problém nevidí. „Je několik důvodů, proč je lepší obchodní společnost,“ reagoval.

Bývalá primátorka a současná opoziční zastupitelka Karolína Koubová je známá svým kladným vztahem ke kultuře. Připomněla, že v Karlových Varech mají podobnou halu patnáct let a kulturní akce tam byly tři. Chce si proto hned na začátku říct, co město od haly očekává. Primátor Ryška na to reagoval slovy, že Karlovy Vary by s Jihlavou nesrovnával. „Myslím, že polohu i možnosti máme daleko lepší,“ usoudil.

David Beke pak sdělil, že město má vypracovanou základní analýzu. Ta počítá se šedesáti akcemi ročně. Pětatřicet z toho budou hokejové zápasy, zbytek pokryjí další sporty, kultura a společenské akce. „S tím by měl člověk, který sem přijde, začít pracovat a měl by říct,za jak dlouho této varianty dosáhne a co pro to bude potřebovat,“ vysvětlil a dodal, že hypotetický potenciál pro další roky je až dvojnásobný.

Libor Kuchyňa, který se dobře orientuje ve sportovním světě, pak připomněl stavbu multifunkční haly v Brně. Ta bude pro Jihlavu konkurencí, krajské město Vysočiny ale může mít značnou výhodu díky Petru Ryškovi. „Máme obrovský benefit v tom, že primátor Jihlavy má velmi dobré vazby na sportovní svazy. A sportovní svět funguje na osobních kontaktech,“ vyjádřil svůj názor. Podle něj se do Jihlavy zřejmě nepodaří dostat manažera té nejvyšší úrovně, je ale potřeba aktivně hledat. „Nedělejme si ale představy, že tady bude druhá O2 arena. To se asi nepodaří,“ uzavřel.

Zastupitelé bod schválili devětadvaceti hlasy ze třiatřiceti přítomných. Rada města bude již ve čtvrtek probírat podmínky výběrového řízení na jednatele. Až po jeho vybrání může být založená společnost. Počet zaměstnanců se bude postupně navyšovat s blížícím se otevřením haly, která vyjde na bezmála dvě miliardy.