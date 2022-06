Záměr počítá také s využitím fotovoltaické elektrárny na střeše, která bude mít plochu asi devět set padesát metrů čtverečních.

Město plánuje, že zájemce o bydlení pozve ještě letos na prohlídku vzorových bytů. „Místo, kde bude showroom stát, sdělíme informačním dopisem,“ řekl už dříve Zeman. K odběru informací je možné se přihlásit na webových stránkách týkajících se družstevního bydlení v Jihlavě – jihlava.dooma.cz.

Zastupitelé se na svém posledním jednání věnovali také výstavbě v lokalitě Handlovy Dvory. Tam už první lidé bydlí. Postupně tak má na kraji Jihlavy vzniknout pulsující městská čtvrť.

Záměr má mezi komunálními politiky i odpůrce. „To nebude k bydlení, sídliště by tam nemělo stát,“ kritizoval opoziční zastupitel Radek Popelka. Poukázal přitom, že domy v centrální části budou od sebe vzdálené jen pět metrů. „To nepatří snad ani do Benátek,“ prohlásil bývalý náměstek primátora.

Co je nového v družstevním bydlení v Jihlavě?



- na Dolině budou dva domovní bloky o pěti nadzemních podlažích a jeden domovní blok o čtyřech patrech



- dopravní dostupnost Hadlových Dvorů zlepší projojení ulic Brněnská, Kosovská a Brtnická



- podle vedení města půjde v lokalitě za hypermarketem Tesco o moderní urbanismus

Městský architekt Aleš Stuchlík však upřesnil, že tyto malé vzdálenosti se týkají pouze podzemních částí budov, nad zemí od sebe budou domy více vzdálené. „Jde o území moderního urbanismu. Bude tam náměstí, chceme udělat promenádu, polyfunkční domy se školkou a kavárnou, do lokality bude jezdit MHD,“ vyjmenoval Zeman.

Za hypermarketem Tesco má postupně vyrůst devět set bytů. Magistrát nové byty popsal jako bydlení pro ty, co mají hlouběji do kapsy, třeba pro seniory nebo mladé rodiny. „Mladí bydlí v Jihlavě v předražených pronájmech, pracují tam a rádi by tam měli trvalé bydliště a něco jistého. Ne aby se museli stěhovat z jednoho bytu do druhého,“ myslí si například Daniela Hlaváčková. Podle informací radnice ale jen každý pátý byt kupuje člověk, který přichází z jiné obce, většinou se do nového stěhují Jihlavané.

Družstevní byty by měly vzniknout také u Möbelixu. Dalších až devět tisíc lidí by mohlo do města přijít díky výstavbě v jižní lokalitě nedaleko Cityparku. „Nápad se mi líbí. Bylo by to kousek od náměstí, ale zároveň na okraji města. Uvažuji o přestěhování do Jihlavy a toto místo mě opravdu zaujalo,“ komentovala už dříve bydlení mezi jihlavským obchvatem, Znojemskou a Telčskou ulicí Veronika Malá, která bydlí nedaleko krajského města.

Rozvoj Jihlavy je ale závislý na dostatku vody, upozornil náměstek Martin Laštovička. „Zdroj z Hosova nestačí a navíc jsou vodojemy v Hosově a Kosově velice špatně propojené,“ varoval Laštovička.

Městu se ale podařilo domluvit, že se Jihlava přes Štoky napojí na Vodní nádrž Švihov a vody má už za pár let být dostatek.