Na jeho slova reagoval primátor Petr Ryška. „Řekl jste to tak, jak to je. Firma v tuto chvíli nefunguje, jak by měla,“ odpověděl primátor. Pozemek firma od města koupila ve veřejné dražbě, nemá ale peníze na zahájení výstavby.

Situaci pro Deník okomentovala Kateřina Bezděkovská z Útvaru městského architekta, která se družstevním bydlením zabývala. „Majitelem pozemku je společnost Urban Survival. My jsme s nimi řešili projekt, co se týče vztahu záměru k veřejnému prostranství, jako je přeložka cyklostezky nebo návaznost na autobusovou zastávku,“ uvedla.

Výkonným ředitelem Urban Survival byl Pantelis Larcou, ve světě architektury známý jako architekt nejbohatších. Dle jihlavské radnice měl i v tomto případě investor projekt velmi dobře připravený pro stavební povolení. S městem byla také podepsaná smlouva o výstavbě, nic z toho ale s největší pravděpodobností nebude. „Poslední informace je, že Urban Survival je před vyhlášením úpadku. Více informací nemám, zástupci společnosti přestali komunikovat,“ pokrčila rameny úřednice.

Firmu se snažil kontaktovat také Deník, avšak neúspěšně. Na webových stránkách jsou jen kusé informace. Výstavbu bytů pak měla mít na starosti firma Dooma Jihlava Property, jejíž kontaktní osoba Deníku na telefonický dotaz přislíbila, že se vyjádří v tomto týdnu.

Rychnovský následně pro Deník uvedl, že ho informace o konci projektu družstevního bydlení v této lokalitě překvapila, byť odhadl, že to vzhledem k okolnostem čekat mohl. „Je nyní otázka, k čemu bude pozemek vlastníkem využit. Mě trochu mrzí, že vzhledem k původní aktivní propagaci družstevní formy bydlení městem nyní nejsou v provozu ani webové stránky města jihlava.cz/druzstevnibydleni,“ posteskl si.

Informace o nejnovějším vývoji byla však překvapivá jen do jisté míry. Před rokem totiž tehdejší náměstek primátorky Vít Zeman informoval, že první ze stovky nových družstevních bytů začnou vznikat na Dolině ještě loni. Tak se však nestalo. Aktuálně nefungují ani webové stránky, které nabízely Jihlavanům registraci a měly o družstevní formě bydlení informovat.

Dle Rychnovského je správné využít všechny reálné možnosti rozvoje bydlení včetně družstevní formy výstavby. Podobný názor má také Marta Nagyová, jednatelka Realitas Partner. „K družstevnímu bydlení se určitě v této době přikláním, vzhledem k nedostupnosti hypoték. Pro Jihlavu by to bylo velmi přínosné, z hlediska nedostatku bytů pro mladé rodiny,“ řekla s tím, že je třeba hledat developera se silným finančním zázemím.

Kateřina Bezděkovská však zdůraznila, že veškerá nová výstavba v krajském městě Vysočiny nikdy neměla být pouze formou družstevních bytů a byty nemělo stavět samo město. „Úkolem Útvaru městského architekta bylo a je hledat proluky a zadávat územní studie lokalit, které jsou vhodné pro bydlení. Jestli půjde o nájemní, družstevní, spolkové, vlastnické nebo jinou formu a jak se bude město na projektu podílet, to je vždy předmětem jednání se soukromými investory“ vysvětlila s tím, že bytová politika v současnosti na magistrátu teprve vzniká.

Stavět se zatím nebude ani v lokalitě Handlovy Dvory, kde mělo dle Zemana vyrůst asi devět set bytů. To by stávající pole proměnilo v pulsující městskou čtvrť. Má to však háček. „Rozvoj se odsouvá do vyřešení problémů se zásobováním pitnou vodou, které město technicky řeší,“ sdělila Bezděkovská.

Magistrát se chybě brání

Náměstek primátora Radek Popelka závěrem zdůraznil, že magistrát neudělal ohledně družstevního bydlení na Dolině nic špatně. „V tomto projektu nemělo město žádný podíl, nikdy tam nenabízelo žádnou možnost bydlení, pouze tuto možnost zprostředkovávalo. Prodali jsme pozemek a dál to byla čistě soukromá akce,“ vysvětlil. Obavy, že by si po úpadku firmy musela radnice vzít pozemek zpět a vrátit peníze, jsou dle vedení města liché.