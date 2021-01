Mohl byste mi krátce představit Sbor dobrovolných hasičů Větrný Jeníkov?

Dobrovolný hasičský sbor ve Větrném Jeníkově byl založený 22. ledna 1879. Měl tehdy čtyřicet členů a byl založený jako druhý v Župě humpolecké. Protektorem, tedy rozumějte patronem sboru se stal Moric hrabě Rumerskirch. Největší zásluhu na jeho vzniku měl Václav Pelán, pošmistr Vít Hartman, vychovatel mladého zámeckého pána František Hausmann, který se stal duší celého sboru. V současné době má sbor sedmačtyřicet členů, z toho osm žen. Jednotka s patnácti členy je zařazena jako jednotka požární ochrany III, tedy naši muži musí vyjet k zásahu do deseti minut od vyhlášení události.

Jak jste se dostal k práci ve Sboru dobrovolných hasičů?

Členem sboru Větrný Jeníkov jsem od roku 1989. Po vzoru mého otce a mé matky, kteří byli také členy.

Pořádáte nějaké pravidelné akce?

V letech 2008–2016 jsme organizovali jeníkovské pouťové zábavy a v letech 2010–2017 každoročně akci, převážně pro děti „Dovádění s hasiči“. V poslední době pomáháme Městysi s pořádáním dětského dne a při pálení čarodějnic ve Větrném Jeníkově. Pokud to covid-19 dovolí.

Zdroj: Deník

Co se hasičům ve Větrném Jeníkově za poslední dobu podařilo? Na čem jste minulý rok pracovali, čeho jste se zúčastnili?

V prosinci 2018, díky souhlasu zastupitelstva městyse a paní starostky jsme obdrželi nový hasičský prapor, který byl 25. 5. 2019 při oslavách 140. výročí založení sboru slavnostně posvěcený. Na Vánoce 2019 jsme dostali díky dotaci dopravní automobil VW Crafter a v letošním roce 2021 v dubnu, nám bude předán nový požární automobil. Za nové vozidla vděčíme našemu veliteli Milanu Brtnickému, který zpracoval technické podmínky k dotacím. A samozřejmě zastupitelům městyse v čele s paní starostkou Martinou Lisovou, kteří odsouhlasili potřebné peníze k nákupům těchto vozidel i k praporu.

Jaké máte plány do budoucna?

V blízké budoucnosti chceme založit družstvo malých hasičů. Již máme několik zájemců, kteří si i s rodiči byli s námi zacvičit. Bohužel současná situace nás zabrzdila a pozastavila naše plány. Dále bychom chtěli zmodernizovat a upravit naší hasičskou zbrojnici – je již po několikáté podaná žádost na dotaci.

Máte nějaký zážitek s hasiči, na který rád vzpomínáte?

Zážitků je plno. Ať již to bylo na noční hasičské soutěži „Ježkovo peklo“, kdy jsem v zásahovém oblečení skončil v Pístovské vodní nádrži a pod vodou svítila jen baterka na přilbě. Dodnes na to s účastníky vzpomínáme a smějeme se tomu, Dovádění s hasiči, okrskové soutěže, oslavy narozenin členů SDH či různé výlety například do muzea v Mladé Boleslavi.

Jak zvládáte v současné době situaci? Dotklo se vás to nějakým způsobem? Jestli ano, co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Současnou situaci zvládáme i když to není to pravé – ořechové.

Máte ještě nějaký jiný koníček?

Dříve jsem soutěžně hrál fotbal, byl jsem užitečný jako brankář, měřím totiž sto třiadevadesát centimetrů. Jinak chodím hrát každý týden s několika dalšími členy sboru pro zábavu nohejbal a s dalšími přáteli z Jeníkova a z nedaleké Smrčné volejbal. Čekáme tedy na zmírnění vládních omezení.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Manželka Milada s dcerou Veronikou mě podporují a drží palce, aby se nám dařilo. Syn jde v mých stopách a je již deset let také členem sboru.

Kdo vám nejvíce pomáhá s činností u SDH Větrný Jeníkov?

V současné době, kdy je omezený počet osob, mi nejvíce pomáhají velitel sboru Milan Brtnický, technický referent Karel Kretschmann se svým bratrem Davidem a můj syn Vojta. Jinak je to celý výkonný výbor sboru.

Máte tip na procházku, nebo místo, kam rád jezdíte? Nebo kam rádi jezdíte s hasiči?

V okolí Větrného Jeníkova je krásná příroda. Za návštěvu stojí funkční vodní mlýn uměleckého kováře pana Hebermanna s nedalekým Židovským hřbitovem. Projít se můžete okruhem okolo rybníku a chat „U Trojanu“ přes Černý rybník zpět do Jeníkova a v okolí je i několik studánek. Největší zajímavost je centru obce, a to Jeníkovský zámek, kde se nachází v pravém křídle úřad Městyse s nádhernou obřadní síní. Levé křídlo prochází rekonstrukcí a v blízké budoucnosti zde bude pro veřejnost otevřena expozice českých letců RAF. Prozatím je část expozice umístěna v přízemí pravého křídla, ale z důvodu covid-19, je uzavřená. Na dovolenou jezdím s rodinou převážně po České republice, vždy na jiné místo - rádi poznáváme její krásy.

Jaké je Vaše životní krédo nebo heslo?

Myslím, že jsem ho vystihl na našem praporu: „Naše pomoc a čest, oporou bližnímu jest“. Snažme se žít tak, abychom se za sebe nemuseli stydět.