Díky Deníku rodina nejprve dostala zpět polovinu částky , tedy 105 tisíc korun. „Kdyby si nechali třeba dvacet třicet tisíc, tak bychom to pochopili, ale když vám řeknou, že nedostanete nic, tak to je minimálně nefér,“ míní žena. Deník její jméno zná, ale na její přání ho v článcích neuvádí.

Šlo o to, že rodina zaplatila na dům ve Stonařově u Jihlavy rezervační zálohu 210 tisíc korun. Když ale členové rodiny zjistili, co se v domě před více než dvaceti lety stalo, chtěli své peníze zpět. Jenže realitní kancelář zálohu vrátit odmítala. Když se do věci vložil Deník, realitka obrátila. „Nebýt toho, že jste se o naši věc začali zajímat, nevím, jak by to celé dopadlo. A hlavě, za jak dlouho,“ svěřila se Deníku žena, která dům chtěla koupit pro svého syna.

Rodina se nakonec rozhodla na realitního makléře podat trestní oznámení. Členové rodiny byli totiž přesvědčeni, že mají nárok na vrácení většiny svých peněz. Navíc dospěli k názoru, že mohli být podvedeni.

„Pokud by makléř vědomě zamlčel podstatnou informaci, kvůli níž by klienti dům nekoupili, pak by se mohlo skutečně jednat o trestný čin podvodu. Muselo by se ale prokázat, že prodejce o krvavých událostech v domě věděl,“ vysvětlil pro Deník jihlavský státní zástupce Jan Vystrčil.

Vrátili rodině peníze

O případ se začal zajímat i reportér Jaroslav Mareš z publicistického pořadu Případy Josefa Klímy. Ve chvíli, kdy se novinář obrátil na kancelář, vedení společnosti se rozhodlo vrátit rodině i zbytek peněz. Nakonec tedy dostala zpět všechny své peníze. Ale to není vše. Kancelář rodině vrátila i náklady na právníka. Ten s kanceláří komunikoval od letošního jara.

Vedení realitní kanceláře nakonec v publicistickém pořadu přiznalo, že jde z jejich pohledu o precedentní záležitost. „Vnímáme to jako určité pochybení jednotlivce. Musíme být schopni do budoucna podobné situace podchycovat mnohem dříve. A z pozice vedení centrály do nich vstupovat,“ řekl v reportáži Lukáš Štrajt, vedoucí právního oddělení MM Reality.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Svým způsobem se jedná i o varování pro ostatní realitní kanceláře, že by se ke svým klientům měly chovat férově a nezamlčovat jim podstatné informace.

Případ už uzavřela i jihlavská policie. Nepodařilo se prokázat, že by makléř o vraždách věděl a úmyslně je zamlčel. Trestný čin se sice v tomto případě nestal, ale podle žalobce je dobře, že se o podobných věcech mluví. „Byl bych rád, kdyby tento případ alespoň trochu přispěl k lepší kultivaci realitního trhu u nás,“ dodal Vystrčil.