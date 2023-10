První stánek má na místě už od poloviny týdne Věra Kochová z Rounku na Jihlavsku. „Lidé se ptají, jestli budeme prodávat v sobotu a v neděli,“ uvedla s tím, že právě nadcházející víkend očekává nápor kupujících. „Jezdíme tam a zpátky, sortiment vytáhneme z auta, pak vrátíme do auta a o víkendu nebudeme nesjpíš stíhat navážet. Jsou v tom strašné náklady, mnoho práce a ve třech, čtyřech dnech čekáváme návratnost," uvažovala Kochová.

Deset lidí jelo v jednom osobáku. Celníci auto zastavili na dálnici u Jihlavy

U stánku je možné platit i kartou. Ceny nejmenších proutěných věnečků jsou pod stovku, šiškové i chvojové pak mohou být lehce nad stokorunu a za větší věnce si lidé připlatí. „Můžete si objednat věnec i za tisíce, ale takových lidí je málo. Na hroby lidé většinou tak drahé výrobky dávají málo, mají strach, že o věnce a dekorace přijdou,“ poukázala Kochová. Právě obavy z krádeže jsou podle ní dalším důvodem, proč lidé nezdobí hroby s větším předstihem.

Snaha šetřit je u zákazníků patrná, lidé se snaží část věnců dělat sami a také pečlivě porovnávají nabídky jednotlivých stánků.Těch bude o víkendu před hřbitovem možná i šest, prodejci se snaží vzájemně si příliš nekonkurovat a každý tak nabízí trochu jiné zboží. Věra Kochová sází na ruční práci. „Lidé si kupují výrobky z Polska. Trh také zaplavily strojově pletené věnce. My ale vše děláme rukama, je to taková poctivá česká výroba, což se ale bohužel stejně nedá nepromítnout do ceny,“ vysvětlila.

Řidiči se v Jihlavě učili krotit svá auta. Víme, co je nejdůležitější při smyku

Kromě nabízeného sortimentu si lze i objednat věnec podle individuálních požadavků. „Pořád nám zvoní telefony, lidé chtějí konkrétní věci podle toho, co měla jejich babička ráda, co naopak ráda neměla, dalším pak skládáme ze tří věnečků jeden na přání. Cenu sčítáme podle toho, jaký použijeme materiál. Že bych dala speciální výrobu třeba za dvakrát tak vysokou cenu, to neumím. Navíc se těšíme na každého zákazníka. Mnozí se k nám léta a rádi vrací," přiznala květinářka.

Hned ve vedlejším stánku prodává od čtvrtka Jana Semerádová z Telče. Zatímco stánek Věry Kochové bude na místě do soboty čtvrtého listopadu, tato prodavačka končí ve čtvrtek. Také sází na ruční výrobu. „Malý věneček stojí dvě stě dest a největší čtyři sta padesát korun. Máme ceny stejné jako loni,“ sdělila Jana Semerádová s tím, že největší zájem je o lesní kytice. Ani ona zatím neeviduje velký zájem.

Jednou z prvních zákaznic tak byla Klára Mácová z Jihlavy, která na hrob koupila zčásti umělou a zčásti živou kytici. „Neměli jsme dopředu představu, vybírali jsme podle toho, aby kytice vydržela mráz, déšť, aby zůstala hezká,“ vysvětlila. Dušičkovou dekoraci koupila cestou na hřbitov. „Šli jsme na procházku a hřbitov máme blízko. Výzdobu udržujeme průběžně, teď se nám hodilo, že už tady jsou stánky. Na naše zemřelé příbuzné vzpomínáme po celý rok,“ uzavřela Mácová.

Jaké jsou ceny a kolik co stojí na Brodsku? Podívejte se, jaké jsou rozdíly oproti Jihlavě:

VIDEO: Dušičková výzdoba na Brodsku podražila. Pozůstalí hledí stále víc na cenu