Případ ale nakonec skončil u krajských kriminalistů v Jihlavě, kteří se zabývají těmi nejzávažnějšími případy v kraji včetně vražd. „Mohu potvrdit, že jsme případ od kolegů z Třebíče převzali. Nyní se u obou řeší rozšíření obvinění na zvlášť závažný zločin znásilnění s trestní sazbou od pěti do dvanácti let,“ informoval Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Elektronická aukce. Tak reagují na Sberbank v Jaroměřici. Mají u ní 19 milionů

Přísnější trest oběma mužům hrozí kvůli tomu, že soudní znalci dospěli k názoru, že oběť po útoku trpí vážnou posttraumatickou stresovou poruchou, což je bráno jako těžká újma na zdraví. Kvůli tomu případ skončil na krajské kriminálce a pokud státní zástupce podá i obžalobu, bude se kauzou zabývat Krajský soud v Brně.

Událost se stala 14. září. Po provalení celé záležitosti podali kriminalisté k soudu žádost na uvalení vazby. To však soud nakonec neakceptoval, přestože už měli oba obvinění v minulosti problémy se zákonem. „Soud vazbu nakonec nahradil písemným slibem obviněných, že se nebudou vyhýbat trestnímu stíhání a budou k dispozici vyšetřovatelům. Oba by také měli být pod pravidelným dohledem úřadů,“ přiblížil stanovisko soudu Fichtner.

S penězi tak tak vyjdou. Senioři z Vysočiny mají čtvrtý nejnižší důchod v zemi

Jak se vše seběhlo, zatím není úplně jasné. Dělníci v lokalitě pracovali na nedaleké stavbě, kde byli další pracovníci. Na práce se nechávají najímat po různých místech republiky.

Podle informací Deníku je součástí obvinění i to, že v případě ženy měli využít její lehké mentální retardace. Je možné, že budou dělníci argumentovat tím, že je mohla žena sama provokovat a do kukuřičného pole s nimi šla dobrovolně. O tom, že to úplně dobrovolné nebylo, ale může svědčit to, že se žena s traumatickou událostí svěřila příbuzným a ti to následně ohlásili na policii.