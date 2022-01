Novinku místní uvítají. „S ohledem na to, že do Polné jezdí nakupovat lidé ze širokého okolí a máme tady jen jeden supermarket, je to vhodná stavba. V části města, kde se bude stavět, se počítá s rozvojem a jsou tam sice dvě benzinové pumpy, ale není tam kde nakupovat,“ uvedl Marcel Moržol z Polné. Druhý větší obchod, Coop, je na druhém konci města u silnice na Žďár a tak nehrozí, že by si s Penny Marketem přímo konkurovali.

Vznik nové prodejny v Polné však mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík zatím Deníku nepotvrdil, z Vysočiny mluvil o jiných obchodech. „V říjnu loňského roku jsme otevřeli prodejnu v Počátkách. V letošním roce pak plánujeme otevřít prodejnu ve Ždírci nad Doubravou. Polná patří z našeho pohledu k atraktivním lokalitám, kde možnost výstavby naší prodejny zvažujeme,“ uvedl.

Penny Market chce zkrátka být zákazníkům co nejblíže. „Konceptem našich prodejen vycházíme vstříc zákazníkům, kteří v posledních několika letech upřednostňují spíše menší prodejny co nejblíže svému domovu, kde si mohou nakoupit rychle své každodenní nákupy, především pak čerstvé potraviny od lokálních dodavatelů,“ vysvětlil Kubík.

Kam v Polné na větší nákupy?



- ve městě je několik menších obchodů



- supermarket Coop je na konci Polné směrem na Žďár nad Sázavou



- za rok si lidé nakoupí v Penny Marketu



- od roku 2024 má být otevřený také supermarket v OC Polná

Zároveň nadále trvá zájem Penny Marketu o výstavbu logistického centra v oblasti Vysočiny. Občané Velkého Beranova v loňském referendu obří sklady za obcí odmítli, zástupci obchodního řetězce nyní mají vytipováno více lokalit a vedou jednání o možnostech výstavby.

Co se týká Polné, tam budou mít lidé brzy možnost nakupovat i v OC Polná. Supermarket o rozloze více než tisíc metrů čtverečních tam má otevřít v roce 2024 a po Polné se říkalo, že to bude Lidl, vážný zájem měla také Billa. Developer Tomáš Blaha již dříve vysvětlil, že co se zákazníků týká, nejde jen o obyvatele města. „Odhadujeme, že v oblasti maloobchodu a služeb je Polná spádovým městem pro zhruba osmnáct tisíc obyvatel z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou,“ řekl.

Hned vedle komplexu, který bude na Jihlavské ulici, přitom roste osm bytových domů čítajících sto jedenáct bytů, do sta metrů pak sídlí firmy s šesti sty zaměstnanci. „Dohromady celkem jen přímé sousedství poskytuje asi patnáct set osob, potažmo zákazníků,“ spočítal Blaha.

Starosta Polné Jindřich Skočdopole vidí podnikatelský záměr OC Polná jako velmi prospěšný, podle něj jasně převažují pozitivní aspekty. Vzpomněl také na rok 2004, tehdy se otevíral market JMB Moravské Budějovice a jemu chodily anonymy, že likviduje malé obchodníky a že Husovo náměstí bude bez lidí. „Opak je pravdou, na náměstí se podaří málokdy zaparkovat a všechny obchody, dle mého názoru, prosperují, za což jsem rád,“ zhodnotil situaci.