V Zoo Jihlava totiž v sobotu oslavili Velikonoce a zároveň také Den ptactva. Lidé s ptačím příjmením měli vstup za polovinu, Rehkovi pak zcela zdarma. Právě Rehek je totiž letošní Pták roku. Ředitel zoo Jan Vašák vtipkoval, jestli by nemohli jít zdarma také Čermákovi, neboť rehkovi se také říká čermák, to ale nebylo možné.

Do Jihlavy zavítali například Sojkovi z jižních Čech. „Ušetřili jsme nejen na vstupném, ale i na parkování, protože jsem musel přejet k Tescu,“ rozesmál se Michal Sojka. „Chtěli jsme místní zoo navštívit už delší dobu, tak se to dneska hodilo. Když jsme přijížděli a viděli ty davy mířící k zoo, trochu jsem se obával, ale je to úplně v pohodě,“ hodnotil návštěvu.

Lidí bylo opravdu hodně, otevřený už byl i sezónní vstup a mluvčí zoo Simona Kubičková sdělila, že v sobotu přišlo pět tisíc sto dva lidí, ale v areálu žádné tlačenice nebyly. Jen občas byly úzké chodby v pavilonech a na jídlo se muselo čekat, ale to byla jen drobná peripetie. Mimochodem, i v pátek byla slušná návštěvnost, přišlo přes tři tisíce lidí.

Zoo byla velikonočně ozdobená, pro děti byla soutěže spočívající v hledání vajíček. Připravené bylo i setkání u marabu, hus a labutí, plameňáků a jeřábů, kdy se návštěvníci dozvěděli mnoho zajímavostí. Třeba že plameňáků je v Jihlavě kolem sedmdesátky, ve volné přírodě jich ale bývají i desítky tisíc. Pro děti byla připravená řada aktivit a zájem byl i o stánky, které nabízeli nejrůznější sortiment od kremrolí až po keramiku.

Vyšlo i počasí, nakonec se vyjasnilo a teplota se vyšplhala na příjemných dvacet stupňů. Ustál i vítr, který v předchozích dnech Vysočinu zužoval a návštěvníci nešetřili úsměvy. Příjemné jarní počasí má vydržet a v zoologické zahradě očekávají slušnou návštěvnost i v neděli a o Velikonočním pondělí. Neděle je navíc posledním dnem, kdy lze zoo navštívit za levnější vstupné.