Stržený most mezi Jihlavou a Pelhřimovem na jedné straně a práce na kanalizaci v Cejli na straně druhé zcela odřízly Dvorce na Jihlavsku od okolí. Obě práce se nešťastně sešly v jeden čas, do obce kvůli nim nyní nejezdí ani autobusy. „Všechno schvaluje jihlavský magistrát. My jsme poukazovali na to, že dojde k souběhu dvou uzavírek a úřad rozhodl, jak rozhodl,“ krčí rameny starost Dvorců Luděk Smrčka.

Magistrát však není dle mluvčího Radovana Daňka oprávněný měnit termíny investorům, může změny jen doporučovat. „Snaha o koordinaci termínů je velká, ale někdy se to prostě nedá zařídit a dojde k nepříjemnému souběhu,“ řekl a připomněl, že most se měl opravovat už loni v květnu.

Krajští radní ale zrušili výběrové řízení na dodavatele stavby poté, co jedna firma podala rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Museli jsme zakázku zrušit, protože nejsme schopni v době výluky SŽDC stavbu zrealizovat,“ uvedl tehdejší hejtman Jiří Běhounek.

Žádost od Cejle navíc přišla na magistrát jako první, tak jí Odbor dopravy vyhověl. Žádost od kraje dorazila až následně, ale nebylo možné rozhodnout jinak. Most je totiž ve špatném stavu a opravy jsou vázané i na schválení policie a povolení od správy železnice, Českých drah a Povodí Moravy.

Dělníci budou chvátat

Ani v Cejli ale nemohli čekat. „Na tuto stavbu máme dotaci a jako každá stavba má určitý stavební plán a harmonogram prací. Nemáme v žádném případě možnost v rámci dotačního titulu posouvat dané termíny podle toho, co se neplánovaně vyskytne v okolí,“ vysvětlila Deníku starostka Pavlína Nováková. Hotovo by mělo být nejpozději v půlce května, dělníci se však budou snažit mít hotovo dříve.

Aby komplikace eliminovali, chtěli v Cejli s pracemi začít už prvního března, ale nedostali povolení k vstupu do vozovky. „Mohlo se o 14 dnů zkrátit krytí dvou uzavírek,“ podotkla starostka. „Pokud chceme mít opravené komunikace a v obcích vybudované odpovídající inženýrské sítě, musíme hold něco obětovat,“ dodala s tím, že cesta na Kostelec je sice komplikovaná, ale do Jihlavy se jezdí stejně, jako když se budoval kruhový objezd před krajským městem.

Podívejte se, jak to ve Dvorcích vypadá

O tom, že by bylo možné postavit nový most dříve než za měsíc, nelze ani uvažovat, uzávěrka je totiž plánovaná až do letošního října a dělníci mají napilno. „Prioritou je odstranění sutě nad tratí vzhledem k ukončení výluky na trati tak, aby mohla být obnovena železniční doprava. Po odstranění zdemolované konstrukce původního mostu, a vyčištění prostoru staveniště začnou přípravné práce pro základy mostu, následuje vrtání mikropilot a betonování základů mostu,“ popsala koncem minulého týdne mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Autobus couvat s lidmi nesmí

Nejde přitom ani tak o to, že cesta do Jihlavy měří místo devíti kilometrů minimálně devatenáct. Do Dvorců totiž nejezdí autobusy. „Nemáme prostor, aby se tu autobus otočil a couvat s lidmi nesmí,“ řekl Smrčka a Svatošová jen dodala, že malé autobusy dopravce aktuálně potřebuje jinde. „Autobusy sem nezajíždí, dokud nebude průjezdná obec. Až skončí práce v Cejli, začnou jezdit,“ vidí světlo na konci tunelu starosta Dvorců.

A vlak? Zastávka je od centra daleko, a tak konec výluky dvacátého dubna nic moc neřeší. „Přímo u zastávky je pár domů, lidé z nich si odlehčí, ale ostatní nepůjdou kilometr pěšky, aby mohli jet do Jihlavy,“ zhodnotil Smrčka.

Situace je mnohdy až paradoxní, někteří rodiče z Dvorců mají děti v kostelecké školce, na kterou z domova téměř vidí. Ale objížďkou tam jedou přes dvacet kilometrů. Za seniory do Dvorců dále jezdí charita, funguje tam také rozvoz obědů, řešily se i dojezdové časy hasičů a sanitky. Ve Dvorcích byl nedávno zrušen obchod, místní si tam už nenakoupí a musí jezdit do okolních obcí. To vše jsou komplikace.

Objízdné trasy se přitom dotýkají i obcí v okolí. Radost z vyššího počtu aut nemá ani starosta Rantířova Tomáš Novotný. „Bude se zavírat i most na návsi ve Vyskytné, který je v havarijním stavu, pak pojedou všichni přes nás,“ podotkl. „Chápeme, že ty opravy jsou nutné, ale koordinace se mi zdá nešťastná,“ dodal s tím, že k dvěma uzavřeným mostům v jedné lokalitě se chystá ještě uzavírka mostu přes řeku Jihlavu v Rantířově.

Vzhledem k vyšší hustotě provozu se má v obci na dohled od krajské Jihlavy měřit rychlost. „Někteří zastupitelé chtějí koupit figuríny policistů, kolem školky máme omezení na třicet kilometrů v hodině a mám tu zkušenost, že tam řidiči jezdí neukázněně,“ uzavřel Tomáš Novotný.