V poli kousek za Jihlavou by snad ani nemusel být odstavený valník s plakátem, který zve na dýňobraní. Dlouhá kolona aut nenechává v neděli dopoledne nikoho na pochybách, že se v Plandrech něco děje a bude to velké.

Dýňobraní na Jihlavsku lákalo davy lidí. Podívejte se, jak to tam žilo | Video: Deník/Martin Singr

Organizace parkování je bezvadná a díky dostatku volné plochy se daří stovky aut odstavit bez problémů. Už z dálky je pak patrné, že v okolí Zámecké stáje Plandry půjde o velkou akci. A dýně jsou v hlavní roli. Na několika hromadách si návštěvníci vybírají oranžovou dýni na halooween podle jednoduchého klíče – čím větší, tím dražší. Stačí mít dvě stovky a zájemce má tykev, kterou stěží unese. Kromě toho mohou návštěvníci sáhnout i po dekorativních dýních.

Tematické je také občerstvení. Největší zájem je o dýňovou polévku a dýňový guláš. Kdo rád zkouší netradiční jídla, ten si objedná plněnou dýni, ve které může být maso a chedar či zelenina a tři druhý sýrů. Sladkou tečkou pak může být dýňový cheescake, štrůdl nebo perník, v obou případech z dýní a jablek. A na zapití dýňový džus, ve studené či teplé variantě. „Syn chtěl kuřecí řízek, ten si ale dává pořád a všude. Měl dýňový guláš a jak mu chutnal,“ usmívá se přímo v jídelním stanu Martina Matoušková. Sama měla dýni se zeleninou a třemi druhý sýrů, kterou také hodnotí jen v superlativech.

Ryzec s vůní kokosu nebo hadovka smrdutá. I to ukazuje Houby Fest v Telči

U stánků se pak dá pořídit snad všechno. Třeba hračky, dekorace, oblečení, záclony, mýdlo, ale také med, sýry, uzeniny, koření, sirupy, sladkosti nebo česnek, který je dle tradičních návštěvníků akce mimořádně silný. „Jsem tu potřetí nebo počtvrté. Láká mě občerstvení z dýní a pestrá nabídka všeho možné. Už jsem si koupil česnek,“ sděluje Ctibor Čepička z Jihlavy, který zrovna prochází mezi stánky. Odveze si i dýni? „Tu asi letos brát nebudu, doma zrovna máme, a to nám bude stačit,“ poví s úsměvem.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Opodál mezitím dětské návštěvníky baví sněhulák Olaf a králík Bing. Další děti se věnují malování či jinému tvoření a zájem je také o kolotoče. Ty jsou na akci dva, a také jeden skákací hrad. „Na hrad to dneska není, beruško. Ty se tam vždycky zpotíš a je chladno. Půjdeš na kolotoč,“ smlouvá jedna máma s dcerkou, která by si ráda zaskákala. Další děti pak dovádí na balících slámy, které jsou přesně za tímto účelem nachystané. Zájem je také o půjčení šlapacích autíček nebo plyšových koní, které se uvádí do pohybu skákáním v sedle.

V Telči závodili na koních. Stačila k tomu plyšová hlava na tyči

Děti si mohou zkusit i střelbu ze vzduchovky nebo z luku, mohly poznávat různé rostliny, stromy, zvířata a jejich stopy nebo si zkusit, jak daleko doskočí. Vedle metru byla vyobrazená zvířata, která také tak daleko skočí. Přemluvit ke skoku se nechá i jeden mladík. Schválně ale snožmo poskočí jen kousek, takových třicet centimetrů. „No jo, blecha, to je přesný,“ smějí se jeho přátelé.

V areálu je pak také výstava historických aut a motorek. Skvosty na čtyřech i dvou kolech si se zájmem prohlíží muži i ženy, o dětech nemluvě. Skupinka mladých dívek se pak fotí před nablýskaným Pontiacem Firebird. Musí dát přeci na Instagramu světu vědět, co vše je na Dýňobraní v Plandrech k vidění. A je toho opravdu hodně.