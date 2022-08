E-shop? Bude do dvou měsíců, slíbil šéf dopravního podniku v Jihlavě Rovner

Šéf dopravního podniku Radim Rovner si uvědomuje, že e-shop veřejnosti dluží. „Celý systém nyní jde do testovacího provozu. Přinese zásadní změnu v komfortu při využívání Jihlavské karty a veřejnost se ho, doufejme, dočká co nejdříve. Po předchozích zkušenostech už raději nechci slibovat žádný konkrétní termín, ale věřím, že to bude nejpozději do dvou měsíců,“ potvrdil Rovner.

Šéf dopravního podniku Radim Rovner. | Foto: Deník/Martin Singr