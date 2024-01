Už samotná historie vzniku projektu napovídá, že jedním z hlavních hybatelů směrem k realizaci byla Dukla Jihlava , které je primárně sportovním subjektem v hokeji a krasobruslení od nejmladších kategorií po profesionály. Z toho vyplývá, že sport bude mít velmi významné zastoupení. Nedovedu si představit, že se v aréně pořádají akce na úkor Dukly. Na druhou stranu Dukla musí pochopit, že multifunkční stánek je opravdu multifunkční a nejde jen o slovní berličku, aby se projekt stal politicky prosaditelným. Musíme najít symbiózu v konání akcí a určitě se to povede. Dukla je velká značka Jihlavy, ale Horácké multifunkční aréna nabízí možnost dostat Jihlavu na kulturní a společenskou mapu České republiky i jinak, než jen sportem. Na halu musí být pyšný každý občan Jihlavy, potažmo Kraje Vysočina, bez ohledu na to, zda fandí sportu, nebo kultuře.

Jaká je vaše vize co se týká budoucnosti Horácké multifunkční arény ? Bude to spíše sportovní, nebo spíše kulturní centrum regionu? A nehrozí, že se stane jen "novým zimákem"?

Zajímalo by mě jen v případě neúspěchu, kde jsem měl slabiny. Asi je moje velké mínus z důvodu pokory, že jsem po faktorech úspěchu nějak nepátral. Velmi dobrou práci ale odvedla agentura, která pomáhala s výběrem uchazečů a dala mi nějakou zpětnou vazbu. Měla by to být komplexnost mého rozsahu zkušeností. Nejsem dogmaticky zacílen na nějakou jednu provozní oblast, ale vnímám všechny jako spojitou nádobu a všechny jsem nějakým způsobem zažil v mých předchozích působištích.

Pokusíte se do Jihlavy dostat i zahraniční hvězdy, ať už hudební či sportovní?

Samozřejmě, že se o to pokusím a nebudu na to v budoucnu sám. Tohle je velmi těžká disciplína, ale určitě se povede do Jihlavy přilákat i reprezentační výběry, známé kapely a zpěváky.

Čím je hodláte přesvědčit, že Jihlava je lepší volbou než Praha nebo Brno?

S dovolením si ještě nechám pro sebe nástroje a možnosti, jak toho dosáhnout. S některými lidmi, kteří s tím mohou pomoci, jsem ještě na tohle téma nehovořil a nerad bych, aby se to dozvěděli jinak než ode mě. Dneska víme, že Ed Sheeran může vystupovat v Hradci Králové. Proč mít tedy skromné cíle v Jihlavě?! Čímž neříkám, že tady budou dělat koncerty hvězdy světové pop music, ale že ,kde je vůle, tam je cesta´.

Jak velkou roli bude při plánování programu v aréně hrát, že Jihlava prakticky nemá letiště? Budete se snažit tento stav nějak změnit, nebo je poloha u dálnice a plánovaná vysokorychlostní trať dostatečným benefitem?

Já mám pocit, že letiště asi není téma v rámci Jihlavy a nemá vliv na rozhodování o velkých akcích. Na tuhle otázku se nemůžeme dívat optikou regionální až lokální. Svět tohle řeší globálnějším pohledem. Například, jaký je dojezdový čas na nejbližší mezinárodní letiště, to je něco přes hodinu do Brna a asi hodinu a půl do Prahy, což se v regionálním pohledu může zdát hodně, ale globálně je tohle naprosto akceptovatelné. Dálnice je v tomto smyslu velkým pomocníkem, ale nikoliv spasitelem. Ten efekt může být a do jisté míry už je opačný, Brno a Praha ty konzumenty společenského a kulturního života vytahují z Jihlavy ven. My jim teď do toho trošku ,hodíme vidle´.

Budete se dále věnovat i Dolním Vítkovicím, nebo již upínáte veškerou svou pozornost k Horácké aréně? A budete se stěhovat do Jihlavy?

Během února budu agendu v Dolních Vítkovicích předávat a pak už se plně věnuji Horácké aréně. I když, pravda, již nyní jsou na stole rozhodnutí a fáze projektu arény, do kterých jsem zaangažován. Od března budu v Jihlavě velmi intenzivně, ale stěhování zatím není na pořadu dne.