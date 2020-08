O podvodnících vědí také v občanských poradnách, které pomáhají těm, kdo se napálí. „Lidé k nám chodí ve vlnách, a třeba až po půl roce po kontaktu s podvodníky. Říkají, že si do té doby ničeho podezřelého nevšimli. Když šmejdi získají plnou moc, řeší změnu dodavatel bez vědomí zákazníků. Účtují si také pokuty za porušení podmínek, které schovali do smluv. Poškození si také stěžují, že si vyslechli výhodnou nabídku, ale výsledek je jiný. Úspěšnost je poloviční,“ upozorňuje Petra Procházková z třebíčské pobočky.

Rozdíl mezi solidním dodavatelem a šmejdy je často těžko rozlišitelný. Přechod k novému dodavateli po telefonu nabízí i poctivé společnosti. Varovným signálem bývá značný nátlak a snaha vymámit z hovoru souhlas. Aby člověk schválil návrh šmejdů, stačí říct pouhé ano. Nemusí ani dojít k podpisu. Pro ošizené je vyvléknutí ze závazku zdlouhavé a finančně náročné.

Energošmejdi pořádají i elektronické aukce, slibují v nich zprostředkování energií. Zákon na ně v těchto případech bývá krátký. „Elektronické aukce znamenají, že zprostředkovatel nabízí sdružení několika odběratelů do jednoho celku. U šmejdských praktik je pak většinou vítězný dodavatel známý dopředu. Celé to probíhá pouze na oko a pro klienty je to velmi nevýhodné. Vždy je lepší komunikovat přímo s dodavatelem,“ uzavírá Kovalský.

Energetický zákon ukládá lhůty pro odstoupení od smlouvy a vypovězení smlouvy uzavřené po telefonu s dodavatelem energií. Na zprostředkovatele je ale krátký. Ti spadají pod kontrolu České obchodní inspekce.

Zkušenosti se šmejdy mají i v Okříškách. Problémy s nimi měli hlavně v předchozích letech, nyní je situace díky prevenci lepší. „Jakmile se někdo takový ozve lidem, tak vědí, že mají zavolat na obec. My upozorníme ostatní, aby si dávali pozor. Dáme vědět také policii,“ říká starosta Zdeněk Ryšavý.

JIŘÍ KAŠPÁREK