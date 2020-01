Někteří sběratelé přenocovali v autě, aby o ní nepřišli. Jiní přišli brzy ráno a stáli dlouhou frontu. Další se zapojili do kvízů, aby získali jednu s nízkým pořadovým číslem.

Suvenýrové eurobankovky prostě táhnou a přilákaly do krajského města Vysočiny řadu sběratelů. „Vybrali jsme tři druhy zvířat, které Zoo Jihlava koordinuje v rámci Evropského záchovného programu. Jde o klokánka kálíkovitého Ogilbyova, kočku slaništní a krokodýla siamského,“ uvedl již dříve ředitel zoologické zahrady Jan Vašák k vyobrazeným živočichům.

Zájemci o bankovky s nulovou nominální hodnotou byli ze všech koutů republiky, ale i ze zahraničí. „Velký zájem měli sběratelé ze Slovenska, kteří tento suvenýr znají už tři roky,“ uvedl mluvčí jihlavské zoologické zahrady Martin Maláč. Uvědomuje si, že mnoho ze včerejších návštěvníků o Zoo Jihlava donedávna ani nemuselo vědět. „Šlo nám také o to dostat jihlavskou zoo do povědomí jiných lidí, než kteří k nám chodí,“ dodal mluvčí.

Zoo Jihlava chová celou řadu zvířat, která jsou v Austrálii doma. Od začátku devadesátých let jsou to klokani, konkrétně dnes v Jihlavě žijí klokan rudý, uru, klokánek králíkovitý Ogilbyův a krysí. Dále jsou na australské farmě k vidění kusu liščí, kuskus novoguinejský nebo vakoveverky létavá a páskovaná. Z ptáků mluvčí jmenoval papoušky, emu hnědého a kasuára přílbového. Z plazů pak krajtu ostrovní, scinka ostnitého, šalamounského a tanimbarského. To je však jen krátký výběr z bohatého seznamu.

Sázka na novinku byla trochu krokem do neznáma, zaměstnanci zoologické zahrady však měly indicie, že by zájem být mohl. „Nejhorší je vymyslet suvenýr, o který pak nikdo nemá zájem,“ podotkl Maláč.

To však nebyl případ eurobankovky, která byla k mání za osmdesát korun. K dispozici jich bylo tři a půl tisíce a 3 195 jich během dne zmizelo. Zbylých tři sta kusů bude v dalších dnech k dostání na pokladnách. Další pak už nebudou. Za nějaký čas by ale mohly přijít jiné. „Zřejmě do budoucna nějakou emisi naplánujeme. Může to být brzy, ale určitě to nebude letos,“ prozradil mluvčí.

Zhruba čtyři stovky návštěvníků si kromě nákupu bankovek užily i další program věnovaný Austrálii. Ten zahrnoval čtení pohádek, hru na didgeridoo nebo povídání o australských zvířatech. Děti lákalo malování na obličej nebo soutěže. „Všichni byli spokojení, nadšení a měli zájem o Austrálii,“ shrnul mluvčí s tím, že když se akce plánovala, svět ještě nevěděl o požárech, který nyní tento kontinent sužují.