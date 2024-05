„Vědeckotechnický park Vysočina je jedním z nejmodernějších vědeckotechnických parků ve střední a východní Evropě," uvedl tehdy Boris Šimák, předseda představenstva společnosti Energoklastr, která za projektem stála.

V Jihlavě mělo docházet k přenosu výsledků výzkumu z oblasti energetiky do praxe, jen přístroje v laboratořích byly za 145 milionů. V komplexu mělo najít do dvou let zázemí třicet až čtyřicet firem.