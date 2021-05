Druhou příčinou je zvláštní zákon označovaný jako Lex Covid Justice a jeho novely. Jak upřesnil Molák, zákon byl přijatý ve stavu legislativní nouze poslaneckou sněmovnou. „Jeho cílem je zavedení některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby,“ vysvětlil s tím, že zákon omezil provádění exekucí na nemovitosti a movité věci.

Částečně se to týká účtů u bank a to od dubna do konce června 2020, v druhé vlně pak od listopadu 2020 do února 2021. Navíc od dubna 2021 mají exekutoři zapovězeno zabavování a dražby movitých věcí. „Naplno jsme tedy v roce 2020 pracovali asi tak půl roku a letos se to vlastně pořádně ještě ani nerozběhlo.

Jestliže si tedy letos z jara dlužníci vyrobili nějaké dluhy, tak v exekucích se to projeví nejdříve tak začátkem roku 2022,“ konstatoval exekutor. Ale jak zdůraznil, „čas dluhů“ skutečně odstartuje až teď, s tím jak se rozjede ekonomika i společenský život. „Přímý dopad na vzrůst exekucí to bude mít až za polovinou příštího roku,“ vysvětlil Molák.

To potvrdil i Pavel Krča za Bazar centrum Třebíč. „Zájem prodat něco do bazaru a získat peníze stoupl asi jen o deset procent. Lidé spíš bezhlavě nakupují, šaty, boty, ti bohatší nemovitosti,“ poznamenal.

Že lidé jsou schopni se zadlužit i kvůli dovoleným potvrdil i jednatel společnosti Fair Credit Tomáš Konvička. „Půjčka nebo úvěr na dovolenou. Průzkum ukázal, že Češi v létě utrácejí víc, než dokážou zvládnou. Čtyři z deseti pak nemají rezervu na horší časy, jako je covid,“ konstatoval.

Před bezhlavým nakupováním nemovitostí varuje zase ekonom Lukáš Kovanda.„Rozhodne doba kdy skončí většina vládních podpůrných programů. Poroste míra nezaměstnanosti a ruku v ruce s tím také množství nesplácených hypoték,“ předpověděl ekonom.