Falešný vymahač dluhů z Jihlavy okradl lidi o miliony. Má jít do vězení

Za rozsáhlé podvody, vydírání a další trestné činy poslal Okresní soud v Jihlavě na šest let do vězení Milana Rožnovjáka z Jihlavy. Osmapadesátiletý muž od roku 2009 do 2012 podvedl několik lidí. Lživě jim nasliboval, že pro ně výhodně vymůže jejich pohledávky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Celkem své oběti připravil o více než dva miliony korun a další miliony se mu získat nepodařilo. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný, který na hlavní líčení většinou nechodil, si podal odvolání jak do viny, tak i trestu. Kauzou se tak bude muset zabývat Krajský soud v Brně. „Obžalovaný lživě sliboval různým osobám, že pro ně vymůže jejich pohledávky, přestože od začátku věděl, že jim žádné peníze nepředá. Často pak vše otočil proti původnímu věřiteli, a i jeho se snažil podvést tím, že mu například podstrčil falešnou smlouvu o půjčce,“ konstatoval v pondělí 28. června jihlavský státní zástupce Ivo Novák. OBRAZEM: Bouřka v Jihlavě si vyžádá mimořádné náklady na úklid a opravy Přečíst článek › Rožnovják se často snažil dlužníky přesvědčit, aby mu podepsali různé dokumenty, směnky, uznání dluhu či prohlášení. Následující scénář byl vždy téměř tentýž. Smluvně si Rožnovják zajistil, že klienti pohledávku převedli na něj, za což měl smluvně stvrzenou rovněž různě vysokou odměnu. Podle obžaloby však Rožnovják od začátku věděl, že peníze nijak aktivně vymáhat nebude, a naopak vše otočil proti lidem, kteří mu předtím důvěřovali. Pokud mu lidé nechtěli peníze dát, vytáhl nejrůznější vyhrůžky. Z jedné oběti se Rožnovjákovi podařilo vymámit navíc 856 tisíc korun v hotovosti. Neváhal měnit ani údaje na směnkách. Podle státního zástupce neměl obžalovaný nikdy v úmyslu vymožené částky původním věřitelům předat. I když se mu podařilo číst peněz od dlužníků vymoci, věřitelům je nikdy nepředal. Přepadení benzinky v Polné: Nebyl jsem tam, tvrdil u soudu obžalovaný Ukrajinec Přečíst článek › Rožnovják byl v minulosti už osmkrát soudně trestán. V šesti případech šlo o násilnou trestnou činnost a výtržnosti. V roce 2010 dostal podmínku za úvěrový podvod. Naposledy dostal čtyři měsíce nepodmíněně za neplacení výživného. Nyní podle informací Deníku žije téměř jako bezdomovec v zahradní chatce v Jihlavě.