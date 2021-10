Druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce hnutí ANO měl ve víkendových volbách z šestého místa kandidující jihlavský lékař Zdeněk Faltus. Přesto zůstal druhým náhradníkem na post poslance.

Zdeněk Faltus, ANO 2011. | Foto: ANO 2011

Jen lídr Drahoslav Ryba s 2 805 preferenčními hlasy získal více než Faltus, kterého zakroužkovalo 1 956 osob. Pro přeskočení kandidátů, kteří skončili před ním, to však nestačilo. „Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hovoří jasně,“ komentoval situaci Josef Kott, který poslanecký mandát obhájil, ač měl pouze 1 158 preferenčních hlasů. Jde o to, že aby mohl kandidát přeskočit kolegy před sebou, musí mít kroužků více než pět procent z celkového počtu hlasů pro stranu. Tedy alespoň 3 705.