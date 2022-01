Podle jeho slov by lidé neměli věřit jednomu zdroji, ale vše si ověřovat, nejlépe přímo u něj. On sám je komukoliv z řad veřejnosti k dispozici na mailu, telefonu nebo messengeru.

Horácká aréna v Jihlavě: Neděláme to jinak než ve Finsku, řekl radní Beke

Faktem je, že nová hala má příslib půl miliardy z krajské pokladny, které dostane během tří let, letos to bude 150 milionů. Město počítá s tím, že na stavbu dá šest set milionů. Zatím ještě neví, zdali bude tato suma z rozpočtu uvolněna jednorázově nebo během několika let. Otazník stále visí nad penězi od Národní sportovní agentury (NSA). Ta několikrát posunula termín rozhodnutí, které projekty podpoří a jakou částkou.

Radnice očekává, že dostane na Horáckou multifunkční arénu maximální možnou dotaci, tedy tři sta milionů, ale jisté nic nemá. „Přemýšlíme o tom, co budeme dělat, když nebudeme mít dost peněz. Nevíme, jestli nám dají tři sta milionů, nebo nulu,“ přiznal na konci prosince Beke.

V pondělí 3. ledna požádal předsedu NSA Filipa Neussera o zaslání aktuální situace. „O výsledku budeme informovat, jakmile odpověď dorazí,“ slíbil přes sociální sítě Beke. Komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „S tou naší arénou jsou to větší nervy jak sledování finále Nagana,“ napsal například Josef Jelínek.