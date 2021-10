Povrch vedle silnice úpravu už potřebuje, deště za roky vymlely koleje tak hluboké, že hrozí poškození auta. „My jsme dva roky čekali na kostky od správy a údržby silnic. Sice je máme za dobrou cenu, za tisíc korun místo dvou a půl, ale byly to peripetie,“ vysvětlil starosta Viktor Wölfl, proč se dříve o novém parkoviště stále jen mluvilo.

Jiný materiál přitom použít nechtěl. „Kostka je kostka, to je o něčem jiném než z betonu – ten když se solí, tak je za pět let zničený. Navíc to ke kostelu patří,“ podotkl starosta. Zajímavou shodou náhod je, že během prázdnin farníci převážně svépomocí vydláždili celý farní dvůr.

Investice zhruba za půl milionu přitom nebude jen pro věřící, kterých jezdí pochopitelně nejvíce na nedělní mši, ale i pro rodiče dětí ze školky. Ráno a také v určitých časech odpoledne, zejména při špatném počasí, je o parkovací místa trochu nouze. „Všichni vozí děti do školy a do školky,“ povzdychl si závěrem starosta.