Zahrát si na bicí, skočit z padací lávky do bazénu, dohonit loupežníky nebo vylézt na co nejvíce beden od piva. To vše čekalo na dětské návštěvníky v rámci festivalu u zábavního parku Robinson v Jihlavě.

Festival u Robinsonu si děti užily, dvě z nich jely supersportem | Video: Deník/Martin Singr

Festival přinesl spoustu překvapení, jako byla například jízda v supersportu. Doctor Dancer coby jeden z vystupujících přivezl do Jihlavy žlutý Chevrolet Corvette a dvě vylosované děti vzal na krátkou projížďku. „Byl to pro ně velký zážitek. Občas byly vykulení, když jsem na to trochu šlápl,“ usmíval se po jízdě řidič s tím, že však jezdil v běžném provozu a tudíž podle pravidel. Deník se snažil zjistit i dojmy jeho malých spolujezdců, avšak neúspěšně.

Doctor Dancer potěšil ale i další děti. Zatancovat a pobavit se s ním mohli úplně všichni. „Děti byly úžasné. Já se bál počasí, že budou unavení, ale zapojily se výborně. Jihlava byla super,“ zhodnotil publikum v krajském městě Vysočiny Doctor Dancer.

Mikrofonu se chopil i kapitán Jaroslav Hrdlička, známý jako Jarda Hypochondr. Aniž by to bylo předem plánované, zazpíval mimo jiné svůj nejznámější hit - Šenkýřku. To ale až potom, co byl vyhlášen vítěz bojovky. Celoroční vstupenku vyhrál Fanda Chleboun, který následně přiznal, že mu s úkoly pomáhala maminka.

Kromě toho se mohli nejmladší návštěvníci zapojit do loupežnického vystoupení, kdy se smíchem proháněli loupežníky a nakonec je dopadli. Za pomoci mečů z pěnového papíru jim dali co proto. „Prosím, vezměte mě do vězení, jen chci daleko od těch dětí,“ prosil pak jeden z lumpů rytíře.

Přímo před Robinsonem bylo k dispozici také občerstvení, balíky slámy s žebříky, kde děti běhaly nejen dokola, ale také nahoru a dolů. Ti nejmladší rádi skočili do bazénu s míčky nebo zasedli k dřevěným kostkám. Velký zájem byl o padací lávku, ze které děti končily v bazénku. Za zábavním parkem pak ještě byly tři skákací hrady – jeden pro malé děti, obří skluzavka pro větší a také koule v aréně Wreckball, kde se kluci i holky mohli navzájem shazovat. Šlo o bezpečnou zábavu, vždy totiž padali do měkkého.

Velký zájem byl také o soutěž, kdy se úkolem stalo poznat podle znělky pohádku. Celkem se jim dařilo, ať už šlo o české nebo zahraniční kousky. Hlavy soutěžícím potrápila zejména jedna starší – nebyl to Charlie Chaplin, Tom a Jerry, Jen počkej, zajíci ani Bugs Bunny, šlo o znělku seriálu Pepek námořník.