Filatelisté z Telče už osmdesát let dokumentují historii regionu

Telč - Už 80 let od svého založení si letos připomíná telčský Klub filatelistů. V roce 1937 přitom nebylo vůbec běžné, aby v městech velikosti Telče takový klub existoval.

„Prakticky celý listopad, od 2. do 26. je v radniční síni propagační výstava poštovních známek a poštovní historie regionu. Z iniciativy klubu telčská pošta od 2. do 7. listopadu používá příležitostné razítko k jeho výročí. A od 2. do 16. listopadu navíc také příležitostnou R nálepku pro zapsané zásilky,“ vypočítal filatelistické lahůdky předseda klubu Bohuslav Makovička.

Nová telčská výstava představuje filatelii a poštovnictví jako nedílnou součást historie města a regionu, nabídne i řadu zajímavostí.