Lidé v Telči přijdou o finanční úřad. Od prvního července budou muset jezdit do Jihlavy, starosta Vladimír Brtník vyjednal, aby si lidé mohli ve městě vyřešit alespoň přiznání k dani z nemovitých věcí a z příjmů. Finanční správa proto přijede do Telče v lednu a březnu.

Výjezdů do obcí se zrušenými finančními úřady bude minimálně pět. V Telči to bude častěji. „Jsem velký fanoušek digitalizace a všechny OSVČ musí s úřady jednat od letošního roku digitálně, mají datové schránky. Myslím na ty, kteří řeší třeba daně z nemovitých věcí, nejsou to podnikatelé a v souvislosti s digitalizací museli na finanční úřad,“ vysvětlil starosta.

Město se pak snaží lidem také částečně kompenzovat chybějící finanční úřad – různé formuláře budou k dostání na infocentru, lidé se tam také mohou zeptat na základní informace ohledně daní. Detaily se pak dozví po telefonu. „Pro naše oblasti bude posílena také telefonní linka, což jsem si už sám ověřil, že je pravda,“ dodal Brtník.

V celém Česku bude od první července zrušeno sedmasedmdesát územích pracovišť finančních úřadů. Drtivá většina z nich však nyní funguje jen dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří dojíždí ze svých stálých pracovišť, což je i případ Telče. Vedení města přitom o plánovaném zrušení předem nevědělo a nemělo možnost se k němu vyjádřit.