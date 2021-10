V minulosti byly podepsané smlouvy také s italským regionem Friuli Venezia Giulia a to od roku 2006 do roku 2010. Letos pak skončilo šestileté partnerství s čínskou provincií Hubei. „Spolupráce s italským regionem byla oficiálně ukončena, neboť během doby trvání smlouvy nedošlo prakticky k naplnění jejího obsahu. Přesto určité kontakty přetrvaly i v následujících letech,“ podotkl Jan Skála z oddělení vnějších vztahů na hejtmanství.

Mimo Evropskou unii jsou pak Zakarpatská oblast Ukrajiny, která přibyla v roce 2008 a od roku 2014 i Minská oblast Běloruska, s níž byly ale letos aktivity pozastaveny. „Kraj k tomu to kroku přistupuje vzhledem ke stále trvající krizové vnitropolitické situaci v Bělorusku,“ vysvětlila v březnu mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Kraj Vysočina má aktuálně podepsanou oficiální partnerskou smlouvu se třemi regiony v Evropské unii. Jsou to spolková země Dolní Rakousko od roku 2002, region Grand Est ve Francii (dříve region Champagne Ardenne) a Nitranský samosprávný kraj na Slovensku, oba od roku 2006.

Co se týká Německa, už nyní je velmi významná síť vzájemných vztahů Kraje Vysočina s tamními subjekty. Narozdíl od měst však Kraj Vysočina ještě žádné bilaterální partnerství v zemi nenavázal. Hejtmanství chce pozornost zaměřit na centrální oblast jižního Německa, tedy spolkové země Bádensko-Württembersko, které je centrem automobilového průmyslu, nebo Bavorsko.

Krajští radní v úterý řešili možnost navázání dlouhodobé spolupráce s třemi regiony. Konkrétně jde o provincií Pirkanmaa, která má v centru město Tampere. S ním funguje spolupráce v oblasti mládežnického hokeje. V Estonsku pak stejně jako ve Finsku chybí regionální úroveň samosprávy, jsou tam ale městské a venkovské municipality a to otevírá možnost pro spolupráci, zejména v oblasti digitalizace a eGovernmentu.

