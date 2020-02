Dělníci od ledna pracují na novém mostě vlevo od silnice II/602 blízko odbočky na Henčov, nyní začalo budovat mostní provizorium na protější straně silnice a bylo nutné uzavřít polovinu vozovky.

Semafory jsou ve stejném úseku jako loni, demontáž přijde ke slovu pouze v případě sněhové kalamity nebo jinak nepříznivých klimatických podmínek. Jinak v místě zůstanou až do přelomu října a listopadu, kdy by měl být obchvat zprovozněn. „S ohledem na velice přísný harmonogram celé stavby obchvatu je toto omezení už v únoru téměř nezbytné,“ vysvětlil Karel Liška z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Hejtmanství připomíná, že na přelomu března a dubna začnou po budovaném mostním provizoriu jezdit řidiči, předběžně v polovině září pak už budou využívat nově vybudovaný most a pokračovat do Nových Domků. Od listopadu by pak měli zatít řidiči využívat obchvat, který má ambici stát se klíčovým napojením Jihlavy na dálnici D1.