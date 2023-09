Tři nové pojízdné rentgeny pořídila nemocnice v Jihlavě. Pořizují kvalitnější snímky a rychleji přenáší výsledná data. Rentgen určený pro dětské oddělení připomíná žirafu.

Nemocnice v Jihlavě má nové pojízdné rentgeny, ten pro děti vypadá jako žirafa. | Foto: Nemocnice Jihlava

K jednomu starému hned tři nové pojízdné rentgeny pořídila jihlavská nemocnice. Nová zařízení jsou rozmístěna napříč celou nemocnicí.

Díky strategickému rozdělení přístrojů nyní radiologičtí asistenti nachodí při své službě méně kilometrů. „Určitě je komfortnější nevozit přístroje po dlouhých chodbách, přes prahy a výtahy. Jednoznačně dlouhé převozy nedělají dobře ani samotným přístrojům,“ pochvaluje si radiologický asistent Martin Burian.

Žirafí rentgen

Jeden nový rentgen pracuje na dětském oddělení. Od ostatních se liší tím, že je na něm nakreslený obrázek žirafy a zároveň nabízí praktické detaily, vhodné právě pro práci s dětmi. „Oproti ostatním přístrojům má přenosný panel menších rozměrů, umožňující umístění do schránky pod inkubátorem. Nepřijde tak do kontaktu s miminkem, a to může nerušeně zůstat v inkubátoru,“ popisuje Martin Burian.

Žirafí rentgen se na dětském oddělení využije i pro nejmenší děti na novorozenecké JIP. Dále také na ostatních dětských jednotkách intenzivní péče a na standardních odděleních.

Lepší péče o nejmenší pacienty. Nemocnice v Jihlavě má nové inkubátory

Druhý nový rentgen využívá jihlavská nemocnice na jednotkách intenzivní péče, soustředěné v jednom pavilonu. Třetí rentgen slouží na infekčním oddělení. Starý čtvrtý rentgen zůstává na urgentním příjmu, kde slouží například pro pacienty ARO.

Pojízdné rentgeny využijí všichni pacienti, u kterých zdravotní stav nedovoluje opustit lůžko a lékaři potřebují jejich snímek. Stály bezmála deset milionů korun a byly pořízeny díky evropskému programu REACT.