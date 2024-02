Nové fotovoltaické elektrárny za bezmála 24 milionů korun se objeví na střechách veřejných budov ve městech na Vysočině. Stavět se má v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči.

Nové fotovoltaické elektrárny se objeví na střechách veřejných budov ve městech na Vysočině. Snímek je ilustrační. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Instalovat je na svých nemovitostech chce Kraj Vysočina. Připravených má čtrnáct projektů za celkem 23,5 milionu korun, téměř polovinu nákladů má pokrýt Evropská dotace.

Nové fotovoltaické elektrárny mají vzniknout do dvou let na objektech situovaných v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově a v Třebíči. „Logicky jsme vytipovali bývalá okresní města, kde máme nejvíc objektů," řekl hejtman Vítězslav Schrek.

Zlepšení elektrické sítě na Pelhřimovsku: nová transformovna a opraví rozvodnu

Pro fotovoltaiku se mají využít především budovy nemocnic. V Jihlavě by ale panely měly být také na budově sídla Kraje Vysočina a v Havlíčkově Brodě na krajské knihovně.

V Pelhřimově chce kraj pro fotovoltaiku využít i budoucí muzejní depozitář, v Třebíči pak budovy střední školy a domov pro penzisty.

V součtu by měly mít budoucí alternativní zdroje energie výkon okolo 600 kWp. Reálně půjde o instalaci asi 1200 panelů. Investice by se měla ekonomicky vrátit do sedmi let.