Ve Větrném Jeníkově přitom chtěli pozemky prodávat jinou cestou. „Původně jsme chtěli mít startovací cenu a jít formou dražby. To lidé nechtěli, chtěli vědět, kolik to bude stát. Tak jsme ustoupili, šli jsme pod cenu a kdo dřív přijde, bude mít větší výběr,“ popsal starosta.

Dotaz na situaci podobnou té ze Žďáru, kdy lidé už několik dní a nocí stanují před radnicí, Tomáše Helara pobavil. „Je to v zámeckém areálu, tam lidem nic nehrozí. Když půjdu do práce a bude tam stan, budu vědět, o co jde,“ usmál se starosta.

Cena za metr čtvereční zasíťovaného pozemku je tisíc devět set korun. V městysi je mimo jiné škola i školka, tři obchody, pediatr i lékař pro dospělé. Z Větrného Jeníkova je to pár minut do Jihlavy nebo do Humpolce, na dálnici jsou lidé ještě dříve. Díky tomu je pak reálné dojíždět denně za prací třeba i do Brna. Pozemky jsou volně přístupné, zájemci se mohou kdykoliv přijet podívat.