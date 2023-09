VIDEO: Dobrůtky z grilu a hromada zábavy. Podívejte se na třešťské rožnění

Je to už v Třešti dlouholetá zářijová tradice, že se na jeden den uzavře silnice na náměstí. Místní roztopí grily a společně s ostatními si užívají si krásný den v centru města. Stejné to bylo i v sobotu 16. září, kdy se do Třeště po roce vrátilo Jednorožné rožnění.

Jednorožné rožnění v Třešti | Video: Deník/Zuzana Musilová