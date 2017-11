Gymnázia z Jihlavy uspěla v ekologické olympiádě

Kněžice – Krajské kolo ekologické olympiády s letošním tématem Dřeviny rostoucí mimo les má své vítěze. Na předních příčkách se umístili také studenti z jihlavských gymnázií.

Třídenní třiadvacátý ročník ekologické olympiády skončil v pátek 10. listopadu. Do soutěže se celkem zapojilo jedenáct týmů z několika škol. Tento rok se však podle pořadatelů ukázal jako velice náročný, takže počet bodů byl nižší, než v předchozích letech. Na prvním místě se umístili studenti z chotěbořského gymnázia se 76 body. „Na paty jim ale dost šlapala dvě jihlavská gymnázia, a to Gymnázium Jihlava se 71,5 body a gymnázium AD Fontes, které získalo 71 bodů,“ doplnil Jan Uher, tiskový mluvčí společnosti Chaloupky, která se zabývá především výchovou k ochraně přírody.



Akce se zúčastnily také školy ze Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Třebíče či Pelhřimova. Uznání si však zasloužilo jihlavské gymnázium, které se olympiády zúčastnilo po mnoha letech teprve podruhé. Tým složený ze studenta prvního ročníku vyššího gymnázia a dvou členů posledního ročníku nižšího gymnázia si nakonec odvezl druhé místo.

Zklamání nebylo na místě. „Cílem ekologické olympiády totiž není produkovat vítěze a poražené, ale probouzet zájem, prohlubovat znalosti, poznávat nové kamarády, kteří přemýšlejí podobně a jsou ochotni něco udělat,“ vysvětlil záměr akce Jan Uher.



O děkovné slovo se přihlásila také jedna z organizátorek Vendula Šimková. „Zdá se, že všechno dopadlo k vzájemné spokojenosti. Pro studenty to bylo náročné, ale poprali se s tím všichni skvěle a my jim za to děkujeme. Vážíme si toho, že Kraj Vysočina se o ekologickou olympiádu zajímá a do komise na „malou maturitu“ i na vyhlášení výsledků vyslal svou zástupkyni Denisu Švengrovou,“ řekla závěrem organizátorka.