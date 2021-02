Jednalo se přitom o stejné zranění jako měl už v mládí, tehdy byl Richard ještě jako hokejista na operaci s meniskem na druhé noze. Proto tentokrát hned věděl, co se stalo. „Vzbudil jsem se s bolestí a nemohl jsem natáhnout nohu, měl jsem zablokovaný kloub,“ vzpomíná nyní na nepříjemnost, která ho potkala na předsezónním soustředění s novým týmem, Spartou. Nejprve zamířil do nejbližší nemocnice v Karlových Varech, tam mají ale v současnosti potíže s kapacitou a tak operaci dělat odmítli.

Richard Habermann mohl být operovaný v Praze, v Olomouci nebo v Jihlavě. I díky dobré zkušenosti s doktorem Čeperou zvolil krajské město Vysočiny. „Je to fajn člověk, který má lidský přístup a já ho mám hrozně rád. I po operaci klíční kosti, kterou on nevedl, byl první člověk, který za mnou přišel na pokoj a vysvětlil mi, jak se věci mají. Jsem moc rád, že mě operoval on, je s ním sranda i na operačním sále,“ usmívá se dnes mladý cyklista.

Nedá se však říct, že by jako profesionální sportovec měl v nemocnici zvláštní výhody. „Stravu jsem měl stejnou jako ostatní pacienti. Po operaci bylo maso s knedlíky a křenová omáčka,“ říká s úsměvem Richard. „Mám také problémy s meniskem. Bolí to, nedojdu daleko, ale nohu zatím narovnám,“ zapojuje se do debaty Richardův otec. Taky by potřeboval operaci, on ale musí zatím čekat. „Plánované operace jsou odložené, ty se nedělají, je omezený provoz,“ pokyvuje hlavou Richard.

Jako někdejší hokejista a nyní profesionální cyklista nebyl na operačním sále poprvé. Může tak porovnávat, co se oproti „normální době“ změnilo. „Bylo to jiné, i když sestřičky jsem už znal,“ říká Richard. Po operaci ale vypozoroval, že tentokrát bylo v nemocnici hodně mladších sestřiček, studentek třetích ročníků středních škol.

Nesměl na chodbu

Těšil se, až po operaci natáhne nohu, začne se hýbat a dohánět tréninkové manko. I v tomto případě se ale musel vyrovnat s omezením. „Už po operaci jsem si mohl dojít na záchod, jen jsem nesměl došlapovat na operovanou nohu. Druhý den jsem mohl polovinou váhy došlapovat o berlích,“ líčí a pokračuje: „Vzal jsem to jako trénink a když mě sestřičky kvůli koronaviru nepustily na chodbu, tak jsem chodil s berlemi po pokoji tam a zpátky, abych koleno aspoň trochu zatížil, začal ho rozcvičovat.“

Kvůli koronaviru nesměly na jeho pokoj návštěvy, ani on se nesměl volně pohybovat jako dříve. „Mamka mi přes sestřičky poslala knížku o tréninku. Do té doby jsem se opravdu nudil. Tak jsem sepsal takový příběh, jaké to je na operačním sále z pohledu pacienta, a zveřejnil ho na facebooku. Mělo to docela ohlas. Byl jsem popáté v celkové narkóze, už jsem věděl, co bude následovat,“ směje se ještě dnes.

Nyní se věnuje rehabilitaci, kterou si domluvil ještě během pobytu v nemocnici. Pravidelně dojíždí na Dům zdraví do Velkého Meziříčí, kde si péči nemůže vynachválit. „Je to tam super, sestřičky jsou tam strašně milé a ochotné. Je tam moc hezká atmosféra, vždy se tam těším,“ rozplývá se.

Za fyzioterapeutkou Katkou už může dojíždět z Vysokých Studnic do Velkého Meziříčí na kole. „Katka je skvělá, moc se mi snaží pomoct, abych byl co nejdříve zpět v plné síle. Sama jezdí na kole, takže ví, jak tam tělo funguje. Posiluji a dělám cviky, které mi řekne, ochabl mi jeden sval, na tom musím pracovat, ale jinak to vypadá dobře,“ dodává na závěr Richard.