Z důvodu významné dopravní tepny byla zřejmě v Jamném kdysi vybudována i tvrz. „Bylo to z důvodu ochrany, protože v čtrnáctém, patnáctém století musel král zabezpečit cestu, přepadalo se,“ připomněl pamětník Josef Vomela.

Je si jistý, že přes místní část Lipinu vedla i cesta z Polné do Třebíče. „V polích jsou křížky, které byly podél cesty. Zaniklá vesnice mezi Řehořovem a Jersínem, jmenovala se Bor, je tam pořád vidět,“ zmínil.

I když samotné Jamné bylo historicky na okraji, postupně se stalo pro okolí střediskovou obcí. „Logicky je to na cestě do Jihlavy, je uprostřed této oblasti a bylo by dobré toto zachovat,“ míní Vomela. Dříve ale byla cesta z Jamného do Jihlavy přímka, nevedla oklikou jako dnes. „Tehdy byly jiné poměry. Člověk kolikrát přelezl dva ploty a šel přes cizí zahradu, aby nemusel chodit okolo,“ usmál se závěrem pamětník.