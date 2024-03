Koníř chtěl proplatit čtrnáct tisíc za osmadvacet hodin, které věnoval práci pro městys. „Je to úplně stejné jako kdyby v osm ráno houkla siréna a někdo nemohl nastoupit dopoledne do práce, protože bude na zásahu. Zaměstnavatel má právo si zažádat o refundaci mzdy,“ vysvětlil Koníř na zastupitelstvu, které se konalo v úterý 12. března večer.

Větrné elektrárny ve Větrném Jeníkově? Téma, které budí emoce

Starosta připomněl, že 23. ledna neprošlo zvýšení platu místostarosty a on reagoval slovy, že se zařídí jinak. Nikdo pak nevěděl, že si bude účtovat pět set za hodinu práce pro obec. Kdyby to starosta věděl, na některá jednání by ho nezval.

Pavel Koníř argumentoval tím, že je od osmi do šestnácti hodin zaměstnancem firmy Pavel Koníř s.r.o. a v minulosti firma jeho místostarostování dotovala. Od nového roku ale má klienta, který mu dopolední práci neumožňuje. „Rozumíme, co je refundace mzdy? Kdyby to přišlo z Bosche, tak ani nepípnete,“ nebral si servítky. „To nechci já, to chce právnická osoba, která mě musela uvolnit,“ dodal Koníř, načež se z jednacího sálu ozval smích.

Najednou se do dialogu starosty a místostarosty vložil zastupitel Oldřich Baudyš. „Ty zachraňuješ osoby, majetek, že se tu furt oháníš hasiči? Když jsi se tady klepal na místostarostu, tak jsi řekl, že firmu povedeš po nocích,“ vyčetl Konířovi. „Z toho já nebudu mít nic, to zůstane v té firmě, která musela vynaložit náklady za těch 28 hodin,“ opakoval místostarosta.

Koníř se tak zeptal, jestli měl v případě instalace elektronické úřední desky říct, ať firma přijede odpoledne. „Mohl jsi říct, nemám čas, dělám pro firmu Pavel Koníř s.r.o,“ odpověděl starosta.

Sesazení místostarosty

Z řad zastupitelů zazněla i otázka, jestli se tohle musí řešit veřejně a hlavně jak to bude dál, jestli je potřeba místostarosta, který je placený dvakrát.

Koníř na to reagoval slovy, že těch čtrnáct tisíc nechce. „Tady je vidět, jak se dodržují zákony,“ podotkl rezignovaně. To si vzala slovo zastupitelka Jitka Komínková. „Komunikace a spolupráce mezi vámi absolutně nefunguje. Podle mě není jiná cesta, než to tady nějak rozseknout. Jaké jsou možnosti? Vy spolu prostě dělat nemůžete,“ řekla směrem ke starostovi.

Stovky míst navíc: u jihlavské nemocnice vyroste parkovací dům i nová parkoviště

Řešení se ujal zastupitel Karel Kasal. Zeptal se Koníře, jestli si nemyslí, že by měl místostarostování položit. On odpověděl, že ne. Proto padl návrh na jeho sesazení. Před hlasováním si ještě vzal slovo starosta. „Já ti 23. ledna navrhoval zvednutí platu, protože tady fakt sedíš, a od té doby ses začal chovat tak, že nechápu, co se stalo. A je mi to jedno. Jak říká Jitka, my dva spolu fungovat nemůžeme a nevím proč,“ sdělil směrem ke Konířovi.

Ten následně skončil v pozici místostarosty a řekl, že refundaci mzdy nechce a dá to písemně. „Nechci to, nechte si to. Tím, že jsem skončil, nemáte od zítra správu IT. Zápis z dnešního zastupitelstva udělám a pak budu klasický zastupitel a budu mít pokoj,“ uzavřel.