Koníř dále připomněl spuštění ankety k větrným elektrárnám v době, kdy starosta odjel na lyžařský výcvik. „Bylo vidět, že občané nebyli nikdy dostatečně informováni a nejen o větrných elektrárnách. Všude jsem komunikoval jen já, starosta nemá přístup na sociální sítě, a právě na sociálních sítích se nejčastěji řeší připomínky,“ řekl Koníř a pokračoval: „Poslední měsíce se na mě obraceli občané s tím, že starosta nebere telefony, není k zastižení. Nebo něco slíbí a nic se nestane. O to smutnější je, že se s podobnými problémy ozývali i dodavatelé.“

Hádka na zastupitelstvu. Místostarostu v Jeníkově odvolali v přímém přenosu

Na nedostupnost starosty si Konířovi prý stěžovali lidé už loni. „Pokaždé se rozčiloval, že mu nikdo nevolal, všichni si vymýšlí. Hlavně ho strašně zajímalo, kdo to byl,“ tlumočil reakci starosty na výtku někdejší místostarosta. Podle něj starosta několikrát pronesl, že má na všechno lidi. „Ano, lidi, kteří dělají práci za něj, aby se chod obce nezastavil,“ konstatoval.

Podle Koníře starosta v pozici zaměstnavatele nezvládá řádně řídit své zaměstnance. „Největší hloupost učinil při výběru nové matrikářky. Starosta se úplně vyhnul rozhodnutí, podepsal všechny kombinace kandidátek na prvních třech pozicích a nechal rozhodnout zaměstnankyně úřadu. Nemyslím si, že by se starosta měl takto chovat,“ četl Koníř.

Místostarosta se dle svých slov rozhodl přestat dělat starostovi osobního asistenta a chtěl pracovat jako místostarostka Darina Sochorová, tedy z devadesáti procent bez fyzické účasti. „Starostovi jsem vytkl, že za 66 tisíc měsíčně za ním není vidět žádná práce. Toto byl zvrat a starosta pak se mnou přestal komunikovat,“ vrátil se Koníř ke chvíli, kdy se spolupráce se starostou pokazila.

Koníř přidal i reakce na jeho konec v pozici místostarosty. „Hned po mém odvolání se mi ozvalo asi třicet místních. Všichni reagovali dost podobně, tedy že to bylo špatné rozhodnutí zastupitelů a v Jeníkově se už nic neudělá. A většina zpráv končila, že by měl starosta jít zpátky do školy, tam nenapáchá tolik škody,“ nebral si Koníř servítky a připomněl dřívější profesi starosty.

Jak Koníř zmínil, Tomáš Helar bydlí ve Větrném Jeníkově více papírově než fyzicky a nemá potřebné informace o dění v obci. „Několik lidí mi řeklo, že měl být odvolán starosta a ne pracovitý místostarosta,“ zopakoval.

Koníř dočetl a rozhostilo se ticho. „Samochvalná řeč to byla pěkná,“ ozvalo se pak z řad zastupitelů. Následně si vzal slovo starosta. „Můžu k tomu napsat nějaké vyjádření, až si to přečtu, nestačil jsem všechno posbírat. Klidně k tomu dám vyjádření příště, ale dneska se k tomu vyjadřovat nebudu,“ konstatoval.

Svůj názor řekla i místostarostka Darina Sochorová. „Bojovali jsme spolu už loni, s takovým chováním jsem se ještě nesetkala. Jak se chováš k nám, i k lidem, kteří vyjádří jiný názor, to není chování představitele obce,“ řekla Konířovi. „Za mě nejsi člověk, který by měl být ve vedení obce. A ta refundace, ta s tím nesouvisela. Žádná závist tady nebyla,“ dodala.

Na to reagoval zastupitel Michal Neubauer. Zastal se Koníře s tím, že on podává pravdu jinak, než to lidi chtějí slyšet. „Ozvali se mi lidé, že z nich Pavel na facebooku dělá hlupáky. Ale on to tak nemyslí, on má pravdu, jen jí podává jinak,“ vysvětloval.

Následně se mezi zastupiteli strhla živá diskuze. „Tobě to připadá normální, že po sobě pliveme přes média,“ zeptal se Milan Brtnický. „To je komedie,“ odpověděl Neubauer. Dále už nebylo příliš rozumět, protože mluvilo několik lidí zároveň. Na rozdíl od března byla ale tentokrát diskuze pouze krátká.