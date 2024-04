Potvrdil, že článek měl dodat do příštího zastupitelstva a dle svých slov byl připravený se Hoškovi na úterním zastupitelstvu za tuto mýlku omluvit.

V první řadě šlo o článek, který údajně vyšel v srpnu 2022 v Deníku. Hošek tam měl říct, že se Horácká aréna nepostaví a kdo tvrdí, že ano, tak lže. Takový článek se ale následně nepodařilo najít. „Za vším, co jsem řekl, si stojím, s jedinou výjimkou. Mrzí mě, že jsem k pomluvám z posledních článků přidal i několik starších výroků, že se aréna nikdy nepostaví, či o tom, že vedeme město do dluhové pasti, jak jsem si je pamatoval, ale znovu jsem si je nedohledal,“ reagoval Ryška.

Nenašel ho ani Hošek. „Až nápadně mi to připomíná Miloše Zemana a kauzu s článkem Hitler je gentleman. Jsem tedy zvědavý, kam svého mluvčího pošle primátor hledat. Pevně věřím, že také neskončíme před soudem,“ řekl před pár dny Radek Hošek s odkazem na kauzu bývalého prezidenta.

Chyby kolem Horácké arény

Horácké arény se týkalo také téma chyb v demoličním výměru. Podle primátora žádné nejsou, na což následně reagoval advokát Jaroslav Homolka, který loni zastupoval obyvatele sousední Tyršovy ulice. Řekl, že v řízení o odstranění stavby Horáckého zimního stadionu bylo namítáno mnoho závažných faktických vad.

Podle Ryšky si Hošek plete námitky a chyby. „Navíc jsem se od něj opět žádnou z chyb, které jsou prý veřejně známé, nedozvěděl. Jen neustále opakuje, že tam byly,“ sdělil primátor. S námitkami dle něj problém nebyl, demoliční firma s nimi počítala.

Červené tribuny v Horácké aréně. Je to barva Dukly, tady má ale jiný význam

Tématem byla i finanční stránka stavby. „Přestože primátor údaje na zastupitelstvu přečetl ze svého připraveného taháku, nedávala jeho slova úplně smysl. Na zastupitelstvu si pletl roky i sumy, a tak se na to těžko reaguje,“ pokrčil rameny Hošek a krátce shrnul vývoj.

Ještě v roce 2020 manažer projektu David Beke tvrdil, že se aréna bude stavět za 750 milionů, plus mínus dvacet procent, dohledal Hošek na webu. „Dnes jsme na necelých dvou miliardách, a to ještě bez vnitřního vybavení, které se bude kupovat zvlášť,“ dodal.

Podle Ryšky si však Hošek plete politická prohlášení a konkrétní shánění financí. „Tady si může opravdu každý vyhledat, kdy byla jaká výzva vypsána, či jaká částka předjednána či schválena. Což je úplně jinak, než tvrdí,“ reagoval.

Hádka pokračuje

Témat, která Ryška na zastupitelstvu otevřel, bylo více. Hošek se k nim vyjadřuje na nově založeném webu NarovnameJihlavu.cz. „Je v pořádku, že spolu nesouhlasíme, o tom politika je. Ale tyhle praktiky devadesátkových kmotrů z ODS, které pan Ryška předvádí, trpět nehodlám. Lhaní, ohýbání pravidel, vysávání městské kasy straníky, snaha přihrát lukrativní městský pozemek sponzorovi ODS bez transparentní dražby nebo absolutně nezvládnuté řízení města s projekty, jako je parkovací koncepce,“ vyjmenoval závěrem Radek Hošek, co se mu nelíbí.

Usuzuje, že Ryška není v nejlepší kondici na to řídit město a koalice by měla zvážit jeho výměnu. „Arogantně a agresivně se totiž primátor nechová jen ke mně jako svému politickému konkurentovi a mým kolegům, ale také k našim spoluobčanům, kteří si dovolí ozývat se proti záměrům města. A to je podle mě nepřípustné,“ prohlásil Hošek.

Ta práce nás otravuje aneb Umění diplomacie jednoho pana radního

Ryška své vystoupení považuje za neobvyklé, ale opodstatněné. Za svými výroky si stojí. Okomentoval i svůj chvějící se hlas. „Je mi opravdu velmi nepříjemné říkat o někom něco špatného. Nemám z toho žádnou radost, ale nyní jsem se již ozvat musel. Je pravda, že jsem z konfrontací tohoto typu nešťastný a otrávený. Ono v prostředí, kde o vás váš kolega je schopen říkat, že jste diletant, papaláš, diktátor, by asi nikdo slušný pracovat nechtěl. Přesto je práce politika potřebná a nutná,“ uzavřel.

Dá se očekávat, že na úterním zasedání bude dialog dvou výrazných osobností jihlavského zastupitelstva pokračovat.