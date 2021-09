Budou ale potřebovat kousek pozemku od souseda. „Nyní se tam nevejde sociální zařízení. Ústně jsme se už domluvili,“ uvedl starosta Radek Žák.

S úsměvem pak dodal, že současné sociální zařízení v budově je poplatné době, kdy se vybudovala. „Jsou tam dva záchody ne úplně rozdělené na muže a ženy,“ řekl na rovinu. V hasičárně bude dále potřeba vyměnit okna a hlavně vrata, která budou nově s elektrickým pohonem.

Co se auta týká, hasiči v Kněžicích pár let používají to, které dříve měli jejich kolegové v Třešti. „Oni si pořídili nové a my jsme dostali to jejich. Jsme s ním spokojeni, je to udržovaná technika,“ ocenil starosta závěrem péči, jaké se cisterně dostávalo v Třešti.