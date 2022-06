Pro a proti stavby vlastními silami řeší dobrovolní hasiči na každé schůzi. Ve hře byla i varianta, že by hrubou stavbu udělali sami a pak by na další práce nastoupila firma. „Nyní jsme nejblíže variantě, že by vše udělala firma,“ sdělil Deníku již dříve dobrovolný hasič Kamil Musil, který se profesně pohybuje ve stavebnictví. „Mohli bychom ale dělat pomocné práce, když bude potřeba,“ dodal.