Hasiči z Třeště okusili soutěž v zahraničí. A chtějí jich více

Třešť, Graz – Rakouský Graz hostil začátkem listopadu dvě nejtěžší minuty hasičského sportu. Uskutečnila se zde soutěž Firefighter combat challenge (FCC), na kterou se vydalo také šest hasičů z Vysočiny.

Šestice statečných se začátkem listopadu vydala na hasičskou soutěž FCC do rakouského Grazu. Se svými výsledky ostudu neudělali. Třetí zleva Rostislav Budař a druhý zprava Pavel Soutor.Foto: archiv Rostislava Budaře

Dva profesionální a čtyři dobrovolní. V konkurenci 124 závodníků z různých koutů Evropy se neztratili. Nejlepším byl Petr Neubauer z Lesonic na Třebíčsku, který skončil celkově na 29. místě.



Mezi účastníky byl i starosta třešťských dobrovolných hasičů Rostislav Budař. Ten závod hodnotí jako dobrou zkušenost a v budoucnosti by rád se svými kolegy absolvoval více zahraničních závodů. Zároveň ovšem připouští, že jde o finančně nákladného koníčka.

„Byla to úplně jiná soutěž, než pořádáme v Třešti. Zjistili jsme, že dokážeme udělat dobrý výsledek, a pokud se zadaří a najdou se nějací sponzoři, vyrazíme v příštím roce na více takových soutěží. Nejdražší je vždy ubytování a cesta. I startovné je vyšší,“ připustil Budař. V České republice je startovné na obdobnou soutěž kolem 200 korun na jednotlivce, v zahraničí se cena pohybuje kolem 700 korun na jednotlivce. Další peníze spolknou kategorie tandem či štafeta.

Soutěž FCC se skládá z výběhu do třetího patra s vynesením asi dvacetikilového závaží, vytažením dvacetikilového závaží na věž, seběhnutí dolů, a poté následuje přesun 73 kila těžkého závaží v takzvaném kaiser boxu s pomocí čtyřkilové palice na vzdálenost jednoho a půl metru. Poté následuje slalom, roztažení vodního vedení a sestřelení terče proudem vody. Poslední disciplínou je přetažení 80 kilové figuríny na vzdálenost asi 32 metrů. „Oproti obdobné soutěži nejtvrdší hasič přežívá (TFA) je toto spíše silový sprint,“ zhodnotil rozdíl Budař.



Nejlepší výsledek šestičlenné výpravy zaznamenal Petr Neubauer, neztratil se však ani Pavel Soutor z Třeště, který obsadil celkové 32. místo, Rostislav Budař z Třeště skončil na 65. místě, Viliam Klein z Jihlavy na 56. místě. V kategorii tandem brali Soutor a Neubauer 14. místo z 53 přihlášených. „Mezinárodní tandem Klein a Borin Nadenovic z Chorvatska se umístili ve věkové kategorii 40 plus na krásném čtvrtém místě,“ doplnil Budař.



V zahraničí české závodníky nic nezaskočilo. „Jediné, v čem se tratě u nás či jinde liší, jsou věže se schody a podlaha. Jinak byl závod skoro stejný, jako bývá v Jihlavě. Jediné, co nás vysloveně zaskočilo, že první den vůbec nejezdilo závaží v kaiser boxu,“ vzpomněl si Budař.

Do budoucna by se závodníci rádi podívali například do Berlína nebo na jeden až dva závody v Polsku. Ale bude záležet na finančních možnostech a na tom, zda se připojí nějací sponzoři. „Přeci jenom jde o výlet na čtyři dny, a když má člověk rodinu, je to těžší. Na jednoho vyjde takový výjezd na závod zhruba na pět tisíc korun,“ uzavřel Budař.