Velkou havárii na vodovodním přivaděči řeší v pondělí odpoledne vodohospodáři v Jihlavě. Bez dodávek pitné vody by teoreticky mohlo zůstat i největší jihlavské sídliště na Březinkách.

Náhradní zásobování vodou v Jihlavě, ilustrační foto. | Foto: Město Jihlava

V pondělí před 14. hodinou došlo k rozsáhlé havárii na jednom z hlavních vodovodních přivaděčů do Jihlavy. Roztrhlo se vodovodní potrubí o průměru 400 mm v ulici Na Bělidle, které plní pitnou vodou kosovský vodojem.

Kosovský vodojem zásobuje vodou velkou část sídliště Březinova a Demlova, Helenín, Hruškové Dvory ale také Sasov, nebo oblast Znojemské ulice.

V oblasti Znojemské a Brtnické ulice a také části města Sasov jsou dodávky vody přerušeny nebo omezeny už nyní.

Aktuálně se pracovníci Služeb města Jihlavy snaží opravit poškozené potrubí. Pokud by se to však nepodařilo nebo se havárie dále komplikovala, bude se vodojem odčerpávat a oblast bez vody by se mohla rozšiřovat.

„Poškozen byl jeden z důležitých zásobovacích řadů. Bezprostřední nebezpečí výpadku dodávek pitné vody pro větší část Jihlavy zatím snad nehrozí, ale i tak prosíme občany o maximální součinnost a snížení spotřeby pitné vody na nutné minimum, uvedl náměstek primátora Jihlavy Radek Popelka

Práce spojené s opravou skončí podle něj ještě v pondělí.