„V minulých letech se bohužel do obnovy vodohospodářské infrastruktury neinvestovalo a teď je nutné dávat peníze nejenom do plánovaných oprav, ale platit i nemalé výdaje za nenadálé poruchy a havárie,“ potvrdil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Služby města Jihlavy již dříve prováděly kamerové zkoušky, nyní osadí vodovodní potrubí dvěma stovkami speciálních čidel. „Ta budou monitorovat, laicky řečeno, šumění vody a když tam vzniknou odchylky, bude to dávat informaci, kde se pravděpodobně nachází nová porucha,“ vysvětlil šéf městské společnosti Josef Eder. Unikající voda zkrátka zní jinak a služby tak budou vědět o problému v konkrétním místě dříve, než bude cokoliv patrné na povrchu.

Tím se také sníží úniky vody v síti, které se nyní drží pod patnácti procenty. „Patnáct procent se možná zdá jako číslo relativně veliké, ale z celosvětových akademicích studií vyplývá, že při ztrátovosti kolem čtyřiceti procent je na zvážení, jestli to řešit, nebo ne,“ uvedl číslo do kontextu náměstek primátora Radek Popelka a pokračoval: „Ztráty jsou rozdíl mezi vodou, kterou nakoupíme a kterou prodáme, spadají tam i odchylky vodoměrů, soustava se musí čistit a proplachovat. Nula neexistuje a patnáct procent je velmi dobré číslo, je to špička.“

Do vodárenské soustavy jdou přitom desítky milionů korun ročně, letos by se do vodovodů a kanalizací mělo investovat sto milionů. Sedmdesát procent půjde do kanalizace, třicet procent do vodovodů. „Největší problémy na síti dělá azbestocementové potrubí, které máme hlavně v části Bedřichov a ve staré části historickém centru Jihlavy jsou to části, které jsou z olova,“ sdělil vedoucí odboru technických služeb Michal Horňák.

Mimo jiné je potřeba obnovovat regulační prvky. „To jsou ty velké kohouty, které dokážou zavřít část Jihlavy, s těmi se skoro nedalo hnout. Byly nefunkční, tak je měníme,“ vysvětlil Popelka. Horňák jen doplnil, že v Jihlavě je mezi osmi a devíti tisíc různých šoupat. „Funkčních jich je kolem dvou tisíc. Pokud chceme dělat opravu, musíme uzavírat poměrně velkou lokalitu,“ pokrčil rameny.

Aktuálně dělníci pracují například v Hybrálecké ulici, dále mají v plánu Červené domky a také ulice Musilova, Holíkova a Krajní v jižní části města. Dopravu výrazně ovlivní celkem tři etapy prací na Jiráskově ulici, opravovat se bude také například v Hamerníkově a Evžena Rošického. „Když si vezmete rozsah obnov, a zpravidla se obnovují i silnice, chodníky a zeleň, je to významná položka rozpočtu,“ podotkl Horňák.