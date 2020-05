Lidé, kteří chtějí otestovat na vlastní žádost, totiž původně na Vysočině platili dva tisíce devět set. V půlce května byla cena snížena na částku 1 674 korun. Následně mírně vzrostla o 82 korun, což je cena odběru biologického materiálu.

Částka, kterou lidé za otestování zaplatí, je však podle hejtmanství pro nemocnice nevýhodná. „Za stanovenou regulovanou cenu se to dělat nedá. To je jen cena laboratorního setu. Nemálo laboratoří a nemocnic říká, že to za tyto peníze dělat nebude,“ prohlásil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) k částce 1674 korun. I ta vyšší je však pro nemocnice prodělečná.

Na Vysočině se přitom už nechalo otestovat 605 samoplátců, více než polovina z nich v Jihlavě. Tři sta jednadvacet jich přitom zaplatilo původní, nejvyšší cenu. Sto šestasedmdesát mělo test za 1 674 korun a v pátek odpoledne bylo sto devět těch, kteří platili 1 756 korun.

Další mají zájem. „Nejsou to jen naši cestovatelé, kteří chtějí vyjet nebo zahraniční pracovníci, kteří jsou potřeba,“ podotkl hejtman.