O mechanické hry manželů Sládkových je zkrátka velký zájem. „Jsme s manželkou spolužáci z vysoké školy, po studiu jsme začali vyrábět elektronické učebnice a měli jsme sen, že až budeme staří na práci na počítači, tak chceme dělat dětské hry. Začali jsme s tím pro naše syny, ale jednou jsme udělali chybu, že jsme to vytáhli u nás v obci na masopust, a od té doby jezdíme,“ usmívá se Jan Sládek. Doma mají asi dvacet her, do Telče jich přivezli dvanáct.

Zájem slaví u dětí i dospělých, Jan Sládek sleduje největší radost ze hry u tatínků nad padesát let. „Strašně je baví vymetat svoje děti, ideálně dcery. Chlapovi to udělá radost, když vyhraje,“ vysvětluje se smíchem. Je jasné, že oba manžele baví mechanické hry. „Dřevo, železo, provázek, guma, s tím se dá dělat strašně moc zábavy," uznává Jan Sládek. Některé hry jsou originální vynálezy manželů, třeba analogová verze známé hry Jen počkej, zajíci s padáním vajíček.

Naopak třeba střílení z praku zde, dalo by se říct, zažívá renesanci. „Tatínci tady ukazují dětem, jak se střílí z praku, a mladá generace, i třeba kolem třicítky, to v podstatě neumí vzít do ruky,“ líčí Jan Sládek. Jeho manželka Bára přitom pochází z Vysočiny, do Telče dle vlastních slov jezdí od sedmnácti let a ráda se tam vrací. To ostatně i její manžel. „Jsou tady strašně milí lidé a nestydí se zakecat. Dny tady jsou strašně nabíjející,“ potvrzuje Jan Sládek.

Kočovná herna Sládkovna skvěle pasovala na náměstí, kde se konaly historické slavnosti. Jejich součástí byl jarmark, kde se u dobových stánků prodávaly například výrobky ze dřeva, keramika, ale třeba i trdelníky nebo Studnické perníčky. Lidé se mohli podívat, jak se ručně mele obilí na mouku nebo si poslechnout hru na flašinet. Doslova klenotem pak byla hasičská dobová stříkačka vystrčilka, která se letos do Telče vrátila po 110 letech. Hasiči pumpovali a dětí se proudem vody trefovaly do terče.

Kočovná herna, zpívající starosta i historická stříkačka. V Telči to žilo | Video: Deník/Martin Singr

Na pódiu pak postupně hrála Telčská dechovka, se kterou si zazpíval i starosta Vladimír Brtník, zobcové flétny, lidové písně v podání členek Klubu důchodců Telč nebo dobová móda Telč. Vyvrcholením pak byl večerní koncert předního českého jazzového a swingového zpěváka, rodáka z Telče Jana Smigmatora, se kterým hrál třešťský orchest Zatrestband. „Měli koncert v Dačicích a lidé říkali, že je to super, proč nevystoupí také v Telči. Oni se na sebe podívali a řekli, že zahrají,“ popsal rychlou domluvu starosta Telče.

Přestože minulý víkend skončily Prázdniny v Telči, v tomto malebném městě zařazeném na seznam UNESCO zkrátka i nadále ví, jak zaujmout turisty i místní. Návštěvníci si přitom nenechali zkazit náladu ani krátkou dešťovou přeháňkou, která odpoledne přišla.